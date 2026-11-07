Liga Profesional

Estudiantes y Talleres empataron para cerrar un Torneo Clausura para el olvido

En un encuentro chato disputado en el Mario Alberto Kempes, la T y el Pincha empataron 1 a 1 por los tantos de Román Riquelme en contra y Aleksandro Maidana. Con ambos equipos ya al margen de la pelea por los playoffs, el conjunto platense le puso punto final al certamen local enfocado en sus dos grandes objetivos de fin de año: la Supercopa Argentina y la final de la Copa Libertadores.