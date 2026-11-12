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Newell’s y Central ya conocen días y horarios de sus duelos de octavos de final del Clausura

La “Lepra” chocará con Gimnasia en La Plata, mientras que el “Canalla” recibirá a Gimnasia de Mendoza en el “Gigante” de Arroyito. Este fin de semana no habrá actividad en la Liga local por la fecha FIFA