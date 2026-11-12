De a poco se va armando el clima de los duelos mano a mano para empezar a definir al campeón del Torneo Clausura, que entre otras cosas también obtendrá un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Newell’s y Central ya conocen días y horarios de sus duelos de octavos de final del Clausura
La “Lepra” chocará con Gimnasia en La Plata, mientras que el “Canalla” recibirá a Gimnasia de Mendoza en el “Gigante” de Arroyito. Este fin de semana no habrá actividad en la Liga local por la fecha FIFA
Son tres partidos en la cancha del que terminó mejor ubicado en las zonas, para llegar a una final en el campo neutral del estadio “Único Diego Armando Maradona” de La Plata.
Este fin de semana no habrá actividad en la Liga local por los partidos de la selección ante Uruguay y Costa Rica, en el marco de la fecha FIFA. Pero para empezar a palpitar el comienzo de los cruces, la AFA ya confirmó los días y los horarios de los emparejamientos de octavos de final, que tendrán como protagonistas a los dos equipos de Rosario de primera división.
Primero el “Canalla”
El primero de los dos en jugar será Rosario Central. Lo hará en su estadio con toda su hinchada, ya que finalizó como líder de la Zona B.
Su rival será Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que clasificó octavo en la Zona A. Ese encuentro se disputará el domingo 22 de noviembre a las cuatro de la tarde y será televisado por ESPN Premium. Si el equipo “auriazul” supera esta instancia, chocará con el ganador del duelo entre Defensa y Justicia y Barracas Central.
La prioridad para el técnico Jorge Almirón en estos días será recuperar a los jugadores que están con problemas físicas, con especial atención en Ángel Di María y en Jaminton Campaz, las dos principales figuras del ataque “canalla”.
Di María sigue con molestias relacionadas con la pubalgia que lo aqueja desde hace ya mucho tiempo. El propio jugador, que no estuvo en el último partido ante Estudiantes de Río Cuarto, contó que se sometió a una pequeña intervención para intentar solucionar el problema. En los próximos días será exigido para ver cómo responde la zona.
El delantero colombiano, que había sido convocado por Néstor Lorenzo a los partidos de la selección cafetera, acusó una sobrecarga muscular y fue desafectado de la citación. Ya inició un plan de rehabilitación y todo indica que no tendrá inconvenientes para jugar ante los mendocinos el próximo domingo 22.
Otro tema importante que Almirón deberá resolver es el reemplazo del defensor Gastón Ávila, quien fue expulsado en el último encuentro ante los cordobeses. Los candidatos a jugar en el lugar del “Gato” son Sebastián Zaracho y Facundo Mallo, aunque no habría que descartar al juvenil Juan Giménez.
La primera vez de la “Lepra”
Newell’s se prepara con mucha expectativa y ansiedad para su cruce de octavos de final.
Será la primera vez del conjunto del Parque de la Independencia de Rosario desde que en el fútbol argentino se impuso este tipo de definición. Su duelo será ante Gimnasia de La Plata y se disputará en el estadio del Bosque platense, ya que el “Lobo” finalizó tercero en la Zona B y la “Lepra” terminó sexto en la Zona A.
Ese partido entre platenses y rosarinos se jugará el lunes 23 de noviembre, a las cinco de la tarde, y será transmitido en vivo por TNT Sports. El que se imponga en ese choque se medirá en cuartos de final con el ganador del enfrentamiento entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza.
El entrenador Frank Darío Kudelka tiene varios días para recuperar a los futbolistas que no pudieron estar en el último duelo frente a Instituto, empezando por el zaguero Lautaro Gianetti y por el delantero Matías Cóccaro, dos de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel.
Central y Newell’s van por el mismo lado del cuadro de definición, por lo tanto podrían enfrentarse en semifinales de estos playoffs del Torneo Clausura. Si se da ese clásico rosarino, se disputará en el “Gigante” de Arroyito.