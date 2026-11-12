Después de una presentación que no dejó conforme ni a jugadores ni al staff técnico, Los Pumas afrontarán ante Italia un compromiso importante para mostrar una imagen diferente.
Con cinco cambios, Los Pumas intentarán cambiar la imagen ante Italia
El partido se juega este sábado a las 8.40 en el Olímpico de Roma. Bernasconi, Moro, Scelzo, Benítez Cruz e Isgró, van desde el arranque.
La decisión de realizar cinco modificaciones en el XV inicial refleja la intención de introducir variantes y encontrar respuestas tanto en el funcionamiento colectivo como en el rendimiento individual.
Entre las novedades se destacan los ingresos de Bautista Bernasconi como primera línea, Joaquín Moro en la tercera línea, Juan Martín Scelzo como octavo, Simón Benítez Cruz como medio scrum y Rodrigo Isgró en una de las puntas.
Cambios que, a priori, le permitirán al seleccionado argentino probar otras alternativas en puestos importantes, con la expectativa de conseguir mayor solidez y dinámica en el juego.
Será una buena medida para evaluar la capacidad de reacción de Argentina ante un rival que también pretende hacerse fuerte en este Nations Championship.
Formaciones
Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Bautista Bernasconi, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera (C), 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Rodrigo Isgró, 15. Bautista Delguy
Suplentes: 16. Facundo Bosch, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín González, 21. Facundo Isa, 22. Gonzalo García, 23. Gerónimo Prisciantelli.
Italia: 1. Danilo Fischetti, 2. Giacomo Nicotera, 3. Simone Ferrari, 4. Niccolò Cannone, 5. Federico Ruzza, 6. Ross Vintcent, 7. Manuel Zuliani, 8. Lorenzo Cannone, 9. Stephen Varney, 10. Paolo Garbisi, 11. Monty Ioane, 12. Leonardo Marin, 13. Paolo Odogwu, 14. Ange Capuozzo, 15. Tommaso Allan.
Suplentes: 16. Gianmarco Lucchesi, 17. Muhamed Hasa, 18. Marco Riccioni, 19. Enoch Opoku Gyamfi, 20. Alessandro Ortombina, 21. Samuele Locatelli, 22. Alessandro Garbisi, 23. Federico Mori.