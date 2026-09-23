CRAI se prepara para vivir una de las jornadas más importantes de su calendario. Este sábado 26 de septiembre, el predio ubicado junto a la autopista será escenario de la quinta edición del Encuentro de Rugby Infantil “Julio A. Tejerina”, una propuesta que reunirá a más de 1.300 chicos y alrededor de 4.500 personas entre jugadores, familias, entrenadores y coordinadores.
CRAI espera a más de 1.300 chicos para la V edición del encuentro Julio Tejerina
El sábado 26 de septiembre se realizará la quinta edición del Julio Tejerina, con 27 clubes de distintas provincias y Uruguay.
La convocatoria tendrá representantes de 27 clubes y delegaciones provenientes de ocho provincias argentinas, además de la participación de una institución de Uruguay. Corrientes, Chaco, Córdoba, Tucumán, Salta, San Juan y Entre Ríos estarán representadas en una jornada que tendrá al rugby infantil como eje, pero que también pondrá en primer plano la convivencia.
El encuentro está destinado a chicos de entre 4 y 10 años y se desarrollará en cinco canchas especialmente preparadas para recibir a las delegaciones. La actividad comenzará a las 8.45 y tendrá diferentes momentos a lo largo de la jornada.
“Ya llegamos a la quinta edición. Algo que comenzó como una propuesta distinta terminó quedando en el calendario fijo del club y de muchos otros clubes que lo tienen también en la agenda anual como un viaje de todos los años”, explicó Rodrigo Garibay, dirigente de CRAI.
Una convocatoria nacional
El crecimiento del encuentro Julio Tejerina se refleja en la cantidad de instituciones que llegan desde otras provincias. Para CRAI, recibir a clubes que deben recorrer cientos de kilómetros representa tanto un reconocimiento como una responsabilidad en la organización.
La propuesta nació como un encuentro diferente dentro del calendario infantil y, con el paso de las ediciones, consiguió consolidarse entre las instituciones que participan. Para muchas familias, además, representa una experiencia que excede la competencia y permite que los chicos conozcan a otros jugadores de diferentes lugares.
El rugby infantil tiene una particularidad que se hace especialmente visible en este tipo de encuentros: el alojamiento de los jugadores en casas de familias. De esta manera, quienes llegan desde otras ciudades pueden compartir parte de su estadía con familias vinculadas al club anfitrión.
“Está todo lo extradeportivo que tiene que ver con compartir, con conocer chicos de otros lugares. Muchos de estos chicos tienen la posibilidad de hacer el encuentro porque vienen alojados en casas de familias”, señaló Garibay.
La organización estima que durante el sábado pasarán por el predio unas 4.500 personas. Además de los partidos, habrá espacios destinados a la recreación y actividades para acompañar la llegada de los más chicos.
Una vez terminada la actividad deportiva se realizará el tradicional tercer tiempo infantil. Luego será el turno de entrenadores, managers y coordinadores, con un espectáculo de bandas en vivo como parte del cierre de la jornada.
Tránsito y acceso
La cantidad de visitantes prevista también tendrá impacto en los accesos al predio. Por ese motivo, se trabajará para organizar la circulación en la autopista y la colectora.
Desde la institución recomendaron llegar con anticipación debido al movimiento que se espera desde las primeras horas de la mañana. El ingreso será libre y gratuito, por lo que familiares, amigos y público en general podrán acercarse para observar los partidos y acompañar la jornada.
“Vamos a contar con la colaboración de Vialidad Provincial y de la Municipalidad de Santo Tomé para lo que tiene que ver con la parte de tránsito, tanto en la autopista como en colectora. El acceso es gratuito”, detalló el dirigente.
La realización del encuentro también implica un esfuerzo importante para las instituciones que participan. En un contexto económico que puede dificultar los viajes de las familias, mantener una convocatoria similar a la del año anterior representa un dato destacado para los organizadores.
“Cuando hay una decisión dirigencial de viajar a otras provincias, con un montón de kilómetros y con chicos de edades chicas, hay un esfuerzo y muchas familias atrás. Hay una inversión importante y también una cuota de confianza que nosotros tenemos que responder”, sostuvo Garibay.
La quinta edición del Julio Tejerina buscará así repetir una experiencia que combina deporte y encuentro. La presencia de clubes de diferentes regiones permitirá que los chicos compartan una jornada de rugby, pero también que construyan relaciones que pueden mantenerse durante los próximos años.
“Muchos de estos chicos pueden hacer realidad esto porque van alojados en casas de familias. El chico que hace el primer viaje hoy va a tener cuatro años consecutivos que va a seguir viniendo y posiblemente esté con el mismo chico, con un amiguito que lo aloja. Se va generando ese vínculo inevitablemente a lo largo del tiempo”, concluyó Garibay.
Con entrada gratuita y una convocatoria que superará las 4.000 personas, CRAI tendrá este sábado una nueva edición de un encuentro que ya se instaló como una fecha esperada para el rugby infantil y que volverá a reunir en Santa Fe a chicos, familias y clubes de distintos puntos del país.