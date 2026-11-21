Newell’s Old Boys escribió una página especial en su historia futbolística al consagrarse campeón por primera vez de la Copa Santa Fe de fútbol masculino. En la final de vuelta, disputada en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el conjunto rojinegro venció por 3 a 0 a Atlético Tostado y se quedó con el certamen organizado por el Gobierno de la Provincia y la Lotería de Santa Fe.
Newell’s goleó a Atlético Tostado y se consagró campeón de la Copa Santa Fe
La Lepra se impuso por 3 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, luego del empate sin goles en el partido de ida disputado en Tostado. Joaquín Amadío, en dos oportunidades, y Blas Benedetto marcaron los goles del equipo dirigido por Lucas Bernardi, que coronó una gran campaña con el título provincial.
Después del empate 0 a 0 registrado en el encuentro de ida, jugado en Tostado, la definición quedó abierta para la revancha. Sin embargo, Newell’s hizo valer su localía, impuso condiciones desde el comienzo y construyó una victoria contundente para levantar el trofeo.
Un primer tiempo con dominio rojinegro
Newell’s salió decidido a manejar la pelota y el desarrollo del encuentro. Esa superioridad se tradujo rápidamente en el marcador: a los 9 minutos, una buena jugada colectiva terminó con un centro rasante de Tomás Viola que Joaquín Amadío conectó para establecer el 1 a 0.
Atlético Tostado respondió inmediatamente. A los 10 minutos, Santiago Velozo sacó un potente remate que tenía destino de gol, pero el arquero Francisco Sciarini reaccionó de gran manera y desvió la pelota cuando se metía junto a la escuadra.
La Lepra volvió a golpear a los 13 minutos. Otra vez apareció Viola, esta vez con un centro por arriba, y nuevamente Amadío ganó en el área para conectar de cabeza y poner el 2 a 0. El delantero rojinegro firmaba así su doblete y ampliaba la ventaja en la final.
Newell’s tuvo una nueva oportunidad a los 25 minutos, cuando Viola ejecutó un tiro libre que Ignacio Benegas logró contener con una buena intervención.
Atlético Tostado intentó descontar a los 31 minutos. Ojeda aprovechó una salida defectuosa de la defensa local y habilitó a Velozo, cuyo remate se fue apenas por encima del travesaño.
Con el 2 a 0, el equipo rosarino se fue al descanso con una ventaja importante y buenas sensaciones futbolísticas.
Benedetto sentenció la final
En el complemento, Newell’s manejó el partido con tranquilidad, respaldado por la diferencia conseguida durante la primera etapa.
A los 9 minutos llegó el tercer tanto. Blas Benedetto apareció en el área como centrodelantero para empujar la pelota luego de un buen desborde de Tiago Grondona por el sector izquierdo. El 3 a 0 prácticamente sentenció la definición y desató el festejo rojinegro.
Atlético Tostado buscó reaccionar y tuvo una posibilidad a los 12 minutos, cuando Esteban Demaría desbordó por derecha y asistió a Leandro Ojeda, que no pudo concretar la oportunidad.
Newell’s también estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 18 minutos, con un cabezazo de Néstor Boretto después de un córner, pero Benegas respondió con una buena atajada.
El marcador ya no se modificó. El pitazo final de Franco Campos desató la celebración de Newell’s, que se quedó con la Copa Santa Fe tras una actuación sólida en la revancha y una campaña que incluyó victorias ante distintos representantes del fútbol provincial.
El camino de Newell’s hacia el título
La consagración rojinegra llegó después de superar cuatro instancias eliminatorias:
- Octavos de final: ante Leones de Rosario.
- Cuartos de final: ante Timbuense.
- Semifinal: ante Rosario Central.
- Final: ante Atlético Tostado.
De esta manera, el equipo dirigido por Lucas Bernardi completó su recorrido con la conquista de la Copa Santa Fe por primera vez en su historia.
Formaciones
Newell’s Old Boys: Francisco Sciarini; Gino Barrio, Valentín Rosso, Néstor Boretto, Felipe Calderone; Tomás Viola, Kevin Gómez, Facundo Basualdo; Blas Benedetto, Joaquín Amadío y Tiago Grondona.
Suplentes: Matías Zórzoli, Thiago Galli, Agustín Melgarejo, Mateo Villalba, Sebastián Montero, Genaro Castelli e Ivo Pavicich.
Director técnico: Lucas Bernardi.
Atlético Tostado: Ignacio Benegas; Alejandro Leiva, Gonzalo Algarbe, Abin Gorosito, Alexis Sosa; Matías Cantadori, Diego Díaz; Esteban Demaría, Santiago Velozo, Jeremías Gauna y Leandro Ojeda.
Suplentes: Román Rojas, Cristian Roldán, Axel Pianetti, Milton Díaz, Mariano Moreno, Marcos Mantovani y Amílcar Monzón.
Director técnico: Mario Moreno.
Árbitros: Franco Campos (principal); Felipe Monserrat (asistente 1); Ismael Valiente (asistente 2); Daniel Pereyra (cuarto árbitro).
Resultado global: Newell’s 3 - Atlético Tostado 0 (ida: 0-0).