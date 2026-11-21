Fútbol masculino

Newell’s goleó a Atlético Tostado y se consagró campeón de la Copa Santa Fe

La Lepra se impuso por 3 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, luego del empate sin goles en el partido de ida disputado en Tostado. Joaquín Amadío, en dos oportunidades, y Blas Benedetto marcaron los goles del equipo dirigido por Lucas Bernardi, que coronó una gran campaña con el título provincial.