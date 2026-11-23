Gimnasia La Plata venció por 4-2 a Newell’s en el alargue y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el local resolvió un partido que terminó 2-2 en los 90 minutos y en el que la visita quedó con nueve jugadores durante el tiempo suplementario.
Gimnasia eliminó a Newell’s con un 4-2 en el alargue y espera rival en cuartos
El equipo rosarino empató dos veces con penales de Mazzantti, pero sufrió dos expulsiones en el suplementario. El Lobo enfrentará a Boca o Independiente Rivadavia.
Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Franco Escobar en contra y Matías Melluso marcaron los goles del conjunto platense. Walter Mazzantti convirtió dos penales para la Lepra, que logró igualar el marcador en dos oportunidades antes de las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega.
El próximo rival de Gimnasia saldrá del encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia, que se jugará este miércoles. Si gana el equipo mendocino, el cruce será en el Bosque; si avanza el Xeneize, se disputará en la Bombonera.
Un taco de Janson y la definición de Nacho
Newell’s tuvo la primera aproximación a los tres minutos, con un cabezazo de Matías Cóccaro que despejó Harlen Castillo. Sin embargo, Gimnasia abrió el marcador a los 18, después de una intervención de Lucas Janson que permitió recuperar un centro impreciso.
El delantero devolvió la pelota al área con un taco aéreo y habilitó a Nacho Fernández, que definió de primera con la zurda. La visita buscó la igualdad antes del descanso con otro cabezazo de Cóccaro, por encima del travesaño, y un remate de Russo que terminó en las manos del arquero.
Mazzantti empató dos veces de penal
A los nueve minutos del complemento, Castillo derribó dentro del área a Santiago Solari y Mazzantti convirtió el penal con un disparo bajo. El empate abrió un tramo de oportunidades para ambos equipos, entre ellas un cabezazo de Agustín Auzmendi que exigió una atajada de Josué Reinatti.
Gimnasia volvió a adelantarse a los 27 minutos. Miramón recuperó una pelota, avanzó por la derecha, eludió la barrida de Lucas Carrizo y sacó un derechazo al primer palo que el arquero no pudo contener.
La ventaja duró siete minutos. Una infracción de Germán Conti derivó en un nuevo penal para Newell’s y Mazzantti volvió a acertar, esta vez con un remate al ángulo. Su doblete dejó el encuentro 2-2 y llevó la definición al alargue.
Dos expulsiones y la clasificación del Lobo
El suplementario se complicó para Newell’s a los seis minutos, cuando Russo recibió la segunda amarilla. Dos minutos después, un tiro libre de Nacho Fernández se desvió en la cabeza de Escobar y terminó dentro del arco de Reinatti para el 3-2.
A los 13 minutos de esa primera etapa, Ortega también fue expulsado por doble amonestación, después de un pelotazo contra Fernández cuando el árbitro ya había detenido el juego. La Lepra quedó con nueve futbolistas para afrontar el resto del partido.
Melluso cerró el resultado a los siete minutos del segundo tiempo extra. El lateral tomó una pelota suelta por la izquierda, eludió a Escobar, se perfiló para la derecha y convirtió con un remate bajo y con efecto.