¡TREMENDO TACO DE JANSON Y GOLAZO DE NACHO PARA GIMNASIA!



El delantero del Lobo metió una gran asistencia de taco para Nacho Fernández, que definió de manera impecable y puso el 1-0 ante Newell's.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zOaVDAvohE