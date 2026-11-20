Vélez Sarsfield selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de AFA tras derrotar por 3 a 1 en la definición por penales a Belgrano de Córdoba, luego de igualar 2 a 2 al cabo de los 120 minutos disputados en el estadio José Amalfitani. La gran figura de la noche en Liniers fue el arquero Tomás Marchiori, quien contuvo tres remates en la tanda decisiva.
Con un Marchiori gigante en los penales, Vélez eliminó a Belgrano y avanzó a cuartos de final
Tras empatar 2 a 2 en un partidazo con tiempo suplementario en Liniers, el Fortín se impuso 3 a 1 desde los doce pasos gracias a tres atajadas de su arquero y al disparo decisivo de Dilan Godoy. En la próxima instancia espera por el ganador de Argentinos Juniors e Independiente.
El encuentro tuvo un trámite vibrante desde el inicio. El conjunto cordobés golpeó primero a los 11 minutos de la etapa inicial por intermedio de Ramiro Hernandes, que abrió el marcador para el Pirata. En el complemento, el equipo local salió decidido a buscar la igualdad y encontró premio a los 14 minutos gracias a Ronaldo Martínez, quien estableció el 1 a 1 con el que finalizó el tiempo reglamentario.
La emoción se trasladó al alargue, donde ambos equipos volvieron a golpear. A los 10 minutos del primer tiempo suplementario, Nicolás Fernández volvió a poner en ventaja a Belgrano (2-1). Sin embargo, el Fortín no se rindió y a los 5 minutos de la segunda mitad del tiempo extra apareció Dilan Godoy para decretar el 2 a 2 definitivo y estirar el suspenso hacia los penales.
En la serie desde los doce pasos, Tomás Marchiori se erigió como el héroe de la clasificación al atajar tres disparos de la visita, allanando el camino para que el propio Dilan Godoy convirtiera el penal decisivo que desató el festejo en Liniers.
Con el boleto en mano, Vélez aguardará ahora por el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors e Independiente. El escenario del próximo compromiso dependerá de ese resultado: si avanza el Bicho, el Fortín deberá jugar en condición de visitante en La Paternal; en cambio, si clasifica el Rojo, el partido de cuartos de final volverá a disputarse en el estadio José Amalfitani.