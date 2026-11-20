Fútbol argentino

Con un Marchiori gigante en los penales, Vélez eliminó a Belgrano y avanzó a cuartos de final

Tras empatar 2 a 2 en un partidazo con tiempo suplementario en Liniers, el Fortín se impuso 3 a 1 desde los doce pasos gracias a tres atajadas de su arquero y al disparo decisivo de Dilan Godoy. En la próxima instancia espera por el ganador de Argentinos Juniors e Independiente.