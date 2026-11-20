Tragedia en el fútbol argentino

Murió un futbolista y otro está grave tras la caída de un rayo durante un entrenamiento en Formosa

El hecho ocurrió este viernes en el predio del Club Sportivo Patria, en la previa de un encuentro amistoso. La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, mientras que Juan Romero permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Central.