Una tragedia sacudió este viernes al deporte formoseño luego de que la caída de un rayo en pleno campo de juego provocara la muerte de un futbolista y dejara a otro gravemente herido. El episodio tuvo lugar en las instalaciones del Club Sportivo Patria, en la capital provincial, mientras se desarrollaba una práctica preparatoria de cara a un partido amistoso programado para este fin de semana.
Murió un futbolista y otro está grave tras la caída de un rayo durante un entrenamiento en Formosa
El hecho ocurrió este viernes en el predio del Club Sportivo Patria, en la previa de un encuentro amistoso. La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, mientras que Juan Romero permanece internado con pronóstico reservado en el Hospital Central.
La víctima fatal fue identificada como Iván Miers, quien recibió la descarga eléctrica en el césped y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Formosa. Pese a las tareas de reanimación y los esfuerzos del equipo médico, horas más tarde se confirmó su deceso. En el mismo incidente resultó afectado Juan Romero, quien también fue derivado al principal centro asistencial de la ciudad y permanece internado bajo estado reservado, a la espera de un parte oficial sobre su evolución clínica.
De acuerdo con lo trascendido, la descarga sorprendió a los planteles de Sportivo Patria y de otro equipo local en medio de la actividad deportiva, generando escenas de desesperación y profunda conmoción entre compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y allegados presentes en el predio. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, ambos deportistas fueron evacuados rápidamente hacia el hospital.
En primera instancia, la dirigencia de Sportivo Patria había emitido un comunicado informando que autoridades de la institución se encontraban acompañando a los futbolistas y a sus entornos familiares mientras aguardaban novedades médicas. Una vez confirmado el fallecimiento de Miers, tanto el club anfitrión como otras entidades de la región —entre ellas el Club San Martín de Formosa— difundieron mensajes públicos de condolencias y solidaridad.
El trágico suceso enluta al fútbol de la provincia, mientras las autoridades sanitarias y deportivas continúan recabando precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo el impacto y siguen de cerca la evolución médica de Romero.