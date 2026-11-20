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La FIA anunció un acuerdo para que los motores V8 vuelvan a la Fórmula 1 en 2030

La propuesta contempla un V8 turbo de 2,1 litros, con asistencia eléctrica limitada y combustible sostenible. El cambio adelantaría un año el cierre del ciclo de los actuales V6 y vendría acompañado de autos más livianos. El Consejo Mundial del Deporte Motor recibirá el reglamento definitivo en diciembre, en Shanghái.