En pleno Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 puso fecha y arquitectura a su próximo cambio de motores. La FIA anunció este viernes un acuerdo unánime con Formula One Management, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia para volver a los V8 en 2030.
La FIA anunció un acuerdo para que los motores V8 vuelvan a la Fórmula 1 en 2030
La propuesta contempla un V8 turbo de 2,1 litros, con asistencia eléctrica limitada y combustible sostenible. El cambio adelantaría un año el cierre del ciclo de los actuales V6 y vendría acompañado de autos más livianos. El Consejo Mundial del Deporte Motor recibirá el reglamento definitivo en diciembre, en Shanghái.
La base técnica contempla un motor turbo de 2,1 litros, con hibridación limitada y combustibles sostenibles avanzados. El reglamento definitivo todavía requiere la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor.
El anuncio llega después de la reunión de la Comisión de Fórmula 1 del lunes 16 de noviembre en Londres, antes de que los responsables de los equipos y los fabricantes viajaran a Las Vegas.
Según informó Motorsport.com, allí hubo respaldo para que el ciclo de motores estrenado en 2026 termine en 2029, un año antes de lo previsto, con el consentimiento de los fabricantes. El comunicado del viernes confirma el acuerdo sobre la base técnica para 2030. El calendario original del reglamento vigente contemplaba las temporadas de 2026 a 2030 inclusive.
Ocho cilindros, turbo y menos peso para el auto
La Fórmula 1 utilizó por última vez motores V8 entre 2006 y 2013, cuando eran aspirados. El proyecto para 2030 recupera la arquitectura de ocho cilindros con turbo y asistencia eléctrica.
La FIA también menciona que se conservarán algunos parámetros geométricos, aunque el comunicado deja para el reglamento definitivo el detalle de esas especificaciones, del turbo y del aporte eléctrico. El punto de partida hoy es un V6 turbo híbrido de 1,6 litros.
El cambio alcanza al auto completo. La FIA busca una unidad de potencia más liviana, simple y económica, montada en un chasis también más liviano y ágil. Con ese conjunto espera que los pilotos puedan seguirse más de cerca, tengan más oportunidades de atacar y hagan valer su habilidad en los duelos. El sonido del motor es otro de los objetivos expresos del proyecto.
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, presentó el acuerdo como un paso importante para el futuro de la categoría. Dijo que el regreso de los V8 es una oportunidad de «reconectar con el ADN del campeonato» y recuperar parte de la emoción que los aficionados asocian con su sonido.
También insistió en que la búsqueda de carreras más competitivas debe ir de la mano de la innovación y la sostenibilidad, y agradeció la colaboración de quienes participaron en la negociación.
Qué dijeron McLaren, Alpine y Cadillac en Las Vegas
Antes del anuncio del viernes, Zak Brown, CEO de McLaren Racing, ya hablaba de un acuerdo de principio y de detalles por cerrar. Flavio Briatore, por Alpine, respaldó el regreso a un motor más simple y más sonoro. Planteó la posibilidad de una asistencia eléctrica acotada, con un sistema de recuperación de energía como referencia.
Fue una posición expresada en la conferencia de equipos, mientras la FIA todavía trabaja en cómo quedará definida la parte híbrida.
Para Cadillac, la fecha tiene una consecuencia directa. Dan Towriss explicó que el equipo trabajó durante un tiempo en proyectos V6 y V8, y que cuenta con una base de desarrollo para avanzar hacia los ocho cilindros. Su nueva planta de unidades de potencia en Charlotte abrirá el 18 de diciembre. El plan es seguir con motores Ferrari hasta el cierre de 2029 y pasar a una unidad propia en 2030.
La próxima instancia será en Shanghái, en diciembre. Allí la FIA presentará el marco reglamentario definitivo para 2030. La votación del Consejo Mundial del Deporte Motor deberá convertir el acuerdo técnico anunciado en Las Vegas en las reglas con las que los fabricantes podrán desarrollar sus próximos motores.