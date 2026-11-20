La lluvia le dejó una cuenta pendiente a la Fórmula 1 en Las Vegas. En los 60 minutos de la última práctica, los equipos tendrán que medir el ritmo de carrera con neumáticos de seco, preparar la vuelta de clasificación y decidir si usan las mejoras que llevaron al circuito. El jueves cerró con George Russell al frente, Pierre Gasly segundo y Charles Leclerc tercero. Y fue el propio Russell el que puso la planilla en perspectiva.
La lluvia dejó a la Fórmula 1 con una hora para ponerse al día en Las Vegas
George Russell lideró la segunda práctica, con Pierre Gasly a 71 milésimas y Franco Colapinto noveno. El argentino ya probó el nuevo turbo de Mercedes y comparó lo que viene con un fin de semana Sprint. Hay cinco pilotos penalizados y la clasificación empieza a la 1 del sábado en Argentina.
"Creo que probablemente hoy no fuimos los más rápidos", admitió el británico. Marcó 1m47s272 cuando la pista ofrecía más agarre, con Gasly a 71 milésimas y Leclerc a 333. Russell vio rápido a McLaren y a la Ferrari de Leclerc por momentos. También señaló que Lando Norris no salió en el tramo en el que él hizo su mejor vuelta. En Mercedes les quedó una pregunta: por qué tanto Russell como Andrea Kimi Antonelli estuvieron lejos del ritmo que habían mostrado en mojado en San Pablo.
Colapinto, noveno y con el turbo nuevo
Franco Colapinto terminó noveno con 1m49s229, a 1s957 de Russell, después de completar 15 vueltas en la segunda práctica. Su mejor registro llegó sobre el cierre y le alcanzó para quedar dos milésimas por delante de Fernando Alonso. En la primera sesión, ninguno de los dos Alpine marcó tiempo. Colapinto llegó a pisar un charco que le movió la parte trasera del auto y pudo corregir antes de tocar el muro.
El argentino contó que el frío hizo que el agua tardara en irse y que el poco agarre volvía innecesario tomar riesgos, con un pronóstico más seco para el resto del fin de semana. "Se va a sentir casi como un fin de semana Sprint, con una sola sesión en seco antes de la clasificación", explicó. Gasly, que marcó su vuelta después de la bandera a cuadros pese a dos deslizamientos, también espera a la FP3 para saber cómo responde el Alpine en condiciones más parecidas a las de la clasificación y la carrera.
Los dos Alpine giraron con el nuevo turbocompresor de Mercedes, al igual que los dos McLaren y los dos Williams. En el equipo oficial lo estrenó Antonelli, mientras Russell mantuvo la versión anterior para evitar una sanción. Bradley Lord, subdirector de Mercedes, cifró la ganancia en unas pocas centésimas de segundo. En seco podrán evaluar mejor esa diferencia y comprobar si también mejora la respuesta de la unidad de potencia. "Creo que es una mejora", dijo Oscar Piastri, que se quedó con buenas sensaciones y espera confirmarlas con slicks.
Tandas largas, vuelta rápida y siete equipos con mejoras
La primera práctica dejó poca actividad por el agua acumulada. En la segunda, la grilla completó 413 vueltas entre neumáticos de lluvia extrema e intermedios. Lewis Hamilton destacó que Ferrari pudo estudiar cómo se comportaban el auto y las gomas en esa transición. Si el pronóstico se cumple, el trabajo pendiente empieza con tandas largas en seco para reunir datos de estrategia. Después tocará quitar combustible, montar gomas más blandas y buscar una vuelta rápida. "Vamos a intentar meter todo en una hora", resumió Jérôme d’Ambrosio, subdirector de Ferrari.
McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Racing Bulls, Haas y Audi declararon novedades aerodinámicas. La lluvia limitó las pruebas y McLaren dejó sin montar el piso nuevo. La FP3 será la última oportunidad para evaluarlo antes de decidir qué configuración llevar a la clasificación y al Gran Premio.
Verstappen, con nueve vueltas y un problema de balance
Max Verstappen fue 13.º con 1m50s141. Apenas completó nueve vueltas en la FP2, todas hacia el final. Pierre Waché, director técnico de Red Bull, explicó que primero tuvieron un inconveniente menor con la gestión de energía y debieron ajustar cómo trabajaban juntos los sistemas. Después llegó la dificultad que más preocupó al equipo. "Tuvo un problema muy grande con el balance", explicó el francés. Del otro lado del garaje, Isack Hadjar terminó cuarto.
Las sanciones que cambian la grilla de partida
Andrea Kimi Antonelli 5 puestos Sexto motor de combustión interna de la temporada
Oscar Piastri 10 puestos Cambio de motor de combustión interna
Carlos Sainz 10 puestos Quinto turbocompresor de la temporada
Lance Stroll 10 puestos Noveno acumulador de energía y octava central electrónica de control
Oliver Bearman Al fondo de la grilla Acumuló 35 puestos por cambiar motor de combustión, turbo, escape y MGU-K
La penalización del campeón del mundo corresponde al motor de combustión. El turbo nuevo estaba dentro de su cupo. En el caso de Stroll, la FIA aplicó cinco puestos por cada componente. FIA Document Management System
A qué hora sigue la Fórmula 1 en Las Vegas
Viernes 20 de noviembre 21:30 Tercera práctica
Sábado 21 de noviembre 01:00 Clasificación
Domingo 22 de noviembre 01:00 Carrera, a 50 vueltas
La carrera se disputa el sábado por la noche en Las Vegas y larga en la madrugada del domingo en Argentina. fia.com