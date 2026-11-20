GP de Las Vegas

La lluvia dejó a la Fórmula 1 con una hora para ponerse al día en Las Vegas

George Russell lideró la segunda práctica, con Pierre Gasly a 71 milésimas y Franco Colapinto noveno. El argentino ya probó el nuevo turbo de Mercedes y comparó lo que viene con un fin de semana Sprint. Hay cinco pilotos penalizados y la clasificación empieza a la 1 del sábado en Argentina.