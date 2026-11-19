Carlos Sainz ya sabe que el sábado tendrá que largar diez puestos más atrás de lo que marque su clasificación en Las Vegas. Williams confirmó que el español usará el nuevo turbo de Mercedes. Es el quinto que monta en lo que va del año y el reglamento permite cuatro por piloto.
Sainz cambia el turbo y pierde diez puestos en Las Vegas
Williams le puso al español su quinto turbo del año. Franco Colapinto, Pierre Gasly y Alex Albon también estrenan la mejora de Mercedes y pueden hacerlo dentro del cupo. Oscar Piastri y Kimi Antonelli penalizan por cambios de motor.
El cuarto turbo para Colapinto
En Alpine, la mejora llega a los dos A526. Franco Colapinto y Pierre Gasly habían usado tres turbos en el año, según el registro de la FIA. Con el que estrenan en Las Vegas completan los cuatro permitidos y conservan el lugar que consigan en la clasificación. Alex Albon está en la misma situación. Williams montó el mismo componente en sus dos autos y para él también es el cuarto.
Mercedes desarrolló esta versión del turbo con el permiso que le dio la FIA a través del ADUO, el mecanismo que habilita a los fabricantes a introducir mejoras en sus unidades de potencia.
Piastri y Antonelli también pierden lugares
McLaren decidió cambiar el motor de combustión interna de Oscar Piastri por un problema de fiabilidad. Será el quinto de la temporada y le costará diez puestos en la grilla de partida. El australiano y Lando Norris también llevarán el turbo nuevo, dentro del cupo de ambos.
Kimi Antonelli retrocederá cinco lugares por el sexto motor de combustión interna de su Mercedes. El campeón ya había excedido ese cupo en Monza. En Las Vegas también usará el turbo actualizado, su cuarto del año.
George Russell seguirá con el turbo anterior. Ya usó cinco en la temporada y montar el nuevo le habría costado cinco puestos en la grilla de partida, el británico no usará la evolución del motor que llevo Mercedes.