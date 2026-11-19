Cinco pilotos llegan separados por 33 puntos en la pelea por el subcampeonato de la Fórmula 1. Ferrari quiere asegurar el segundo lugar entre los equipos, Red Bull y McLaren se disputan el tercero y Antonelli anticipa una carrera de sobrepasos y respuestas en las rectas del Strip.
Las Vegas todavía tiene mucho en juego
Cinco pilotos llegan separados por 33 puntos en la pelea por el subcampeonato. Ferrari quiere asegurar el segundo lugar entre los equipos, Red Bull y McLaren se disputan el tercero y Antonelli anticipa una carrera de sobrepasos y respuestas en las rectas del Strip.
Kimi Antonelli ya es campeón y Mercedes se quedó con el título de Constructores en Interlagos. En el Media Day de Las Vegas, la conversación pasó por lo que todavía queda por resolver. Pierre Gasly explicó por qué Alpine tuvo que postergar cambios que ya quería hacer en el auto y Rafael Câmara contó qué tiene que decidir después de su segunda carrera en la Fórmula 1.
Cinco pilotos en 33 puntos y la mirada de Checo Pérez
Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris ocupan del segundo al sexto puesto. Antes del receso, Hamilton era el mejor ubicado de ese grupo y Verstappen estaba último. Desde que el campeonato se reanudó en Países Bajos, el neerlandés sumó 170 puntos, apenas uno menos que Antonelli. En ese mismo tramo, Norris consiguió 118, Leclerc 111, Russell 102 y Hamilton 92.
Sergio Pérez conoce esa pelea. Fue subcampeón en 2023, cuando compartía equipo con Verstappen en Red Bull. En Las Vegas, el mexicano de Cadillac explicó por qué sigue importando cada puesto. "Todos quieren ganarle a todos. Quieren terminar lo más arriba posible porque todos quieren hacer fines de semana perfectos".
McLaren sigue desarrollando y Norris piensa en su gente
Red Bull y McLaren ganaron cinco de los nueve Grandes Premios disputados desde el receso. Los dos siguieron desarrollando sus autos y McLaren trae otra novedad a Las Vegas. Después de cambiar el concepto del alerón delantero en Interlagos, estrena un piso en el circuito callejero.
Norris ve más realista llegar al tercer puesto de Pilotos. En el Media Day explicó por qué mira también la tabla de Constructores. Si McLaren supera a Red Bull y termina tercero, el equipo cobra un premio mayor y eso puede traducirse en un mejor bono para sus compañeros. Viene de ganar en Brasil y después de Las Vegas le quedan Qatar y Abu Dhabi, dos circuitos en los que McLaren ha sido fuerte en los últimos años.
Verstappen tiene otra cuenta y Hadjar puede pesar
Los ocho podios consecutivos, con tres victorias, pusieron a Verstappen al frente de la pelea por el subcampeonato. Su objetivo para estas tres fechas pasa por el equipo. "Solo me importa mantener el tercer puesto con Red Bull", dijo. También destacó cuánto avanzó el auto desde el receso, el aspecto de la temporada que más valora.
Red Bull ganó dos de las tres carreras disputadas en Las Vegas desde el regreso del Gran Premio. Y en el mano a mano con McLaren también cuenta lo que haga Isack Hadjar. Desde que volvió tras su lesión en la muñeca, el francés lleva seis carreras consecutivas en los puntos, con dos podios.
El turbo nuevo es para Antonelli y Russell busca continuidad
Mercedes lleva a Las Vegas un turbo actualizado mediante el mecanismo ADUO. Lo estrenará Antonelli. Para Russell, incorporarlo supone perder cinco lugares en la grilla de partida, un costo que el equipo evita ante la pequeña ganancia de rendimiento que espera de la pieza. También lo usarán Colapinto y Gasly.
Russell habló de una temporada en la que incluso sus mejores fines de semana tuvieron altibajos. Puso a Bakú como la excepción. Para el cierre del año quiere sostener el rendimiento desde la primera práctica hasta la carrera, en plena pelea por el segundo puesto.
Ferrari busca la victoria que se le viene escapando
Ferrari lleva cuatro podios en las últimas cinco carreras y todavía busca su primera victoria desde el receso. México fue la ocasión en la que más cerca estuvo. En Las Vegas consiguió un podio en dos de las últimas tres ediciones y llega con 95 puntos de ventaja sobre Red Bull en Constructores.
Hamilton puso el segundo lugar de Ferrari por delante de su pelea personal. Dijo que ese resultado significa mucho para la gente de la fábrica y también para él, en su segundo año con el equipo. En Pilotos marcha cuarto y todavía ve margen para terminar entre los tres primeros.
Antonelli espera el regreso del "efecto yo-yo"
El campeón anticipó que las rectas largas y la baja carga aerodinámica pueden devolver una dinámica que ya se vio en Monza. Un piloto usa la energía de la batería para adelantar y, si le queda menos potencia eléctrica disponible en el tramo siguiente, queda expuesto a que su rival le devuelva la maniobra. La recta del Strip y los pocos sectores para recuperar energía hacen que importe tanto dónde usar la batería como cuándo atacar.
Antonelli también señaló al frío. Con temperaturas que podrían bajar hasta los 4 °C, cree que harán falta varias vueltas de calentamiento antes de intentar un giro rápido. La pista, además, vuelve a abrirse al tránsito entre sesiones y el polvo se deposita otra vez sobre el asfalto. Mercedes evalúa montar un alerón de menor carga para ganar velocidad en recta. Del otro lado, Antonelli espera un Red Bull fuerte por la eficiencia de su auto y de su unidad de potencia.
Gasly contó qué cambios tuvo que postergar Alpine
Alpine llevaba meses con varias correcciones identificadas. En Las Vegas, Pierre Gasly explicó por qué algunas quedaron pendientes. "Hay un par de cosas que queríamos cambiar antes y que, lamentablemente, no pudimos modificar por estas razones económicas", dijo sobre el límite presupuestario. Para 2027, el equipo trabaja sobre la suspensión y la aerodinámica.
Gasly coincidió con Franco Colapinto en que el desarrollo va en la dirección que buscaba Alpine. El francés vio avances en la fábrica y en el túnel de viento, aunque todavía le falta probar el paquete completo en el simulador. "¿Será suficiente? Te lo diré en la primera carrera del año que viene", dijo.
Con un punto en los últimos seis Grandes Premios y Racing Bulls a 45 en la pelea por el quinto puesto de Constructores, Gasly prefiere ir carrera a carrera. Reconoció que el rival consiguió un auto más consistente y quiere aprovechar las tres fechas que quedan para entender mejor el Alpine actual y llevar esas respuestas al trabajo de 2027.
Câmara corre en Las Vegas y después tiene que elegir
Rafael Câmara volverá a subirse al Haas junto a Oliver Bearman. El brasileño terminó 20.º en su debut en Interlagos y dice que llega más tranquilo a su segunda carrera. En Brasil tuvo que aprender de golpe cómo trabaja el equipo y cómo responde el auto, en un fin de semana atravesado por la lluvia. Ahora siente que puede prestarles más atención a los detalles.
La decisión viene después de Las Vegas. Câmara ya tiene su lugar en Haas para 2027, pero todavía debe definir si corre en la Fórmula 1 en Qatar y Abu Dhabi o vuelve a la Fórmula 2 para defender el liderazgo. Las dos categorías comparten escenario en esas fechas y el brasileño tiene siete puntos de ventaja sobre Nikola Tsolov. En su primer año con Invicta Racing lleva cinco poles y tres victorias.
"Tampoco estaría en esta posición ni tendría estas oportunidades si no hubiera pasado lo que pasó este año en F2 con Invicta", dijo Câmara. Puede sumar dos Grandes Premios más antes de su primera temporada completa en la F1 o volver a pelear por el título que trabajó todo el año. Por ahora, quiere terminar bien el fin de semana en Las Vegas y hablar después con el equipo.