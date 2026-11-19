A Franco Colapinto todavía le quedan tres carreras para cerrar su primera temporada completa en la Fórmula 1 y ya pudo probar en el simulador parte de lo que Alpine prepara para 2027. En el Media Day de Las Vegas habló de esas primeras sensaciones y de lo que espera encontrar cuando el nuevo auto salga a pista.
¿Qué probó Franco Colapinto del Alpine 2027 y por qué se ilusiona?
En Las Vegas, el argentino habló de las primeras pruebas y de los problemas que Alpine busca resolver para el año que viene. Mientras tanto, ve en el frío y en el asfalto del callejero una oportunidad para volver a sumar.
"Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos", dijo. También dejó claro hasta dónde puede sacar conclusiones con lo que manejó en el simulador. "Quizás nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor".
Un Alpine más predecible
Cuando le preguntaron si el auto que probó era más predecible, Franco respondió que "va en la dirección que estábamos buscando". Durante la temporada, Alpine fue identificando problemas de comportamiento que costaba resolver con cambios de puesta a punto. Las actualizaciones ayudaron a corregir algunos en parte y ahora el equipo puede trabajar sobre ellos desde el diseño del próximo auto.
"Durante el año identificás problemas claros y cosas que quizás son difíciles de solucionar", explicó Colapinto. "Siempre encontrás esas cosas e intentás solucionarlas durante el invierno e incorporarlas al paquete del año siguiente". Esa es la parte del trabajo que más le interesa de cara a 2027, cuando los equipos podrán aplicar lo que aprendieron en el primer año del reglamento.
Todavía hay puntos por buscar
Racing Bulls le lleva 45 puntos a Alpine en la pelea por el quinto puesto de Constructores. Franco reconoce que descontar esa diferencia será difícil. Su objetivo inmediato es sumar y cerrar el año con resultados que acompañen el esfuerzo de la gente que ya está trabajando en el próximo auto.
"Todos han estado haciendo un esfuerzo muy grande y trabajando muy duro este año en todas las áreas", señaló. "Es realmente importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros. Aunque ahora parezca más complicado, nunca es imposible. Vamos a intentarlo hasta el final".
Lo que Franco ve en Las Vegas
"Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío", dijo Colapinto. Con temperaturas por debajo de los diez grados, poner los neumáticos en su rango de trabajo puede llevar más tiempo. A eso se suman un asfalto distinto al que los pilotos encuentran habitualmente y las rectas largas del Strip, donde habrá que elegir bien cuándo usar la energía de la batería.
"Es como empezar desde cero. Y eso a veces es bueno para ver cómo reaccionan los otros autos y qué equipo consigue entenderlo primero", explicó. Ahí ve una chance para Alpine y los demás equipos de la zona media. Para Franco, el primer desafío del fin de semana pasa por entender rápido cómo hacer funcionar las gomas en el frío. De eso puede depender que Alpine vuelva a meterse en los puntos.