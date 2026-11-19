Mattia Colnaghi empezó el Gran Premio de Macao al frente y terminó el jueves con una vuelta pendiente. El piloto de MP Motorsport fue el más rápido en la primera práctica, con 2:14.880, y bajó su registro a 2:14.711 en la primera clasificación de la Copa del Mundo FIA de Fórmula Regional. Lo hizo con neumáticos usados, en una tanda en la que hubo cinco banderas rojas.
Colnaghi lideró la práctica y marcó el cuarto tiempo provisional en la primera clasificación de Macao
El argentino marcó 2:14.711 con neumáticos usados en una primera clasificación interrumpida por cinco banderas rojas. Sin completar su último intento con gomas nuevas, quedó cuarto en el cronometraje provisional. El viernes tendrá otra oportunidad de mejorar antes de que se defina la grilla del sábado.
«Qualy fue bastante fuerte también», contó Colnaghi a El Litoral en el audio que envió desde Macao. El argentino explicó que quedarse sin una vuelta rápida con neumáticos nuevos le complicó la sesión. Una de las interrupciones llegó por el accidente de su compañero de equipo, Sebastian Wheldon. La última, provocada por Hiyu Yamakoshi, dejó la tanda sin reanudación.
Colnaghi quedó cuarto en el cronometraje provisional. El mexicano Ernesto Rivera había marcado 2:14.480 antes de golpear el muro y provocar otra bandera roja. Si se confirma la anulación de ese tiempo, el argentino subirá al tercer puesto de la primera clasificación, detrás de Alex Ninovic (2:14.665) y Rashid Al Dhaheri (2:14.674). Entre Ninovic y Colnaghi hubo apenas 46 milésimas.
Mattia corre por tercera vez en el callejero de Guia, donde terminó cuarto el año pasado. Este viernes tendrá otra oportunidad de mejorar. La grilla de la carrera clasificatoria del sábado se ordenará con el mejor tiempo de cada piloto entre las dos tandas de clasificación.
Lo que queda del fin de semana en Macao
Jueves 19 de noviembre
- 23:25 Segunda práctica libre
Viernes 20 de noviembre
- 03:40 Segunda clasificación
Sábado 21 de noviembre
- 05:15 Carrera clasificatoria, a 10 vueltas
Domingo 22 de noviembre
- 04:30 Carrera principal, a 15 vueltas