Copa del Mundo FIA de Fórmula Regional

Colnaghi lideró la práctica y marcó el cuarto tiempo provisional en la primera clasificación de Macao

El argentino marcó 2:14.711 con neumáticos usados en una primera clasificación interrumpida por cinco banderas rojas. Sin completar su último intento con gomas nuevas, quedó cuarto en el cronometraje provisional. El viernes tendrá otra oportunidad de mejorar antes de que se defina la grilla del sábado.