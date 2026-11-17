Franco Colapinto tendrá un cambio de imagen en su Alpine para el cierre de la temporada 2026 de Fórmula 1. La escudería de Enstone anunció una renovación en la decoración del A526 que utilizará en las últimas tres fechas del calendario: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.
Colapinto estrenará un Alpine con más rosa para las últimas tres carreras
El equipo renovará la decoración del A526 de Franco y Pierre Gasly desde el Gran Premio de Las Vegas. El cambio se concentrará en los pontones y se mantendrá en Qatar y Abu Dhabi.
La principal modificación estará en los pontones, donde el rosa de BWT ganará protagonismo. Hasta ahora, el azul del auto rodeaba las letras rosas del patrocinador. Con el nuevo diseño, esa relación se invierte: una superficie predominantemente rosa cubrirá los laterales y el nombre de la marca aparecerá en azul.
La decoración será la misma para los monoplazas de Colapinto y Pierre Gasly y tendrá su estreno en el circuito urbano de Las Vegas. Luego acompañará al equipo en las dos competencias de Medio Oriente que completarán el campeonato, también bajo iluminación artificial.
Una nueva imagen para el cierre
La presencia de BWT seguirá siendo uno de los rasgos más reconocibles de los Alpine. Esta vez, el cambio se concentra en una zona de gran exposición del auto y le da mayor espacio al color que identifica a la empresa austríaca.
Las Vegas será el primer escenario para observar la nueva combinación en pista. Entre las luces del Strip, las largas rectas y las pantallas que rodean el circuito, Colapinto y Gasly afrontarán el comienzo de la última seguidilla de tres Grandes Premios del año.
Para el argentino, la renovación visual llegará en un fin de semana en el que Alpine buscará recuperarse después de una difícil presentación en Interlagos. El desafío deportivo pasará por aprovechar el ritmo del A526 y sostenerlo durante las distintas sesiones.
El frío nocturno y la necesidad de mantener los neumáticos en su temperatura de funcionamiento serán dos de las exigencias de la cita estadounidense. Sobre ese escenario, el equipo pondrá en pista una imagen que conservará hasta la última bandera a cuadros de 2026.
Cuándo sale a pista
La primera práctica del Gran Premio de Las Vegas comenzará el jueves 19 de noviembre a las 21.30 de Argentina. Será la primera oportunidad para ver en acción al Alpine de Colapinto con la decoración renovada.
La clasificación se disputará el sábado 21 a la 1 de la madrugada, mientras que la carrera se largará el domingo 22, también a la 1, y tendrá una extensión de 50 vueltas.