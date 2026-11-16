Las luces iluminan el Strip, los autos aceleran entre hoteles y pantallas gigantes y la Fórmula 1 ofrece una de sus postales más reconocibles. Pero en Las Vegas hay una dificultad que no se ve desde las tribunas: conseguir que los neumáticos alcancen la temperatura necesaria para responder cuando el piloto frena, dobla y vuelve a acelerar.
Las Vegas: el frío también corre en la Fórmula 1
La proveedora de neumáticos de la F1 anticipa temperaturas del aire de entre 10 y 15 grados y una carrera que, en principio, se resolvería con una parada. Mantener los neumáticos en su rango de funcionamiento será clave en la clasificación y en las 50 vueltas del Gran Premio.
Ese será uno de los desafíos del antepenúltimo Gran Premio de la temporada 2026. En su informe previo, Pirelli anticipa temperaturas del aire de entre 10 y 15 grados, una condición que, combinada con las largas rectas y el escaso agarre inicial del asfalto, exigirá especial atención de equipos y pilotos.
La elección para el circuito urbano de 6,201 kilómetros y 17 curvas incluye los tres compuestos más blandos de la gama: C3 como duro, identificado en blanco; C4 como medio, en amarillo; y C5 como blando, en rojo. Cada uno podría tener un lugar en la estrategia del fin de semana.
Una vuelta rápida que empieza antes
En Las Vegas, preparar el neumático puede resultar tan importante como ejecutar la vuelta de clasificación. Los largos tramos a fondo dificultan conservar la temperatura y obligan a pensar cómo llegar a las frenadas con el agarre necesario.
Por eso, Pirelli plantea la posibilidad de que algunos equipos encadenen vueltas de preparación y vueltas rápidas, reduciendo los giros de enfriamiento. La búsqueda consiste en encontrar el momento en que las cuatro gomas están listas para que el piloto pueda exigirlas.
Es una de las cuestiones que también señaló Franco Colapinto en la previa de Alpine: mantener los neumáticos en la ventana correcta de funcionamiento será una prioridad. En un circuito con frenadas fuertes después de rectas extensas, la falta de temperatura puede quitar confianza y comprometer el tiempo de vuelta.
A esa dificultad se suma una superficie cambiante. El trazado se reabre al tránsito público todos los días y vuelve a recibir polvo y arena. Por eso, la evolución del agarre puede ser menos previsible que en un autódromo permanente: las condiciones que encuentra un piloto en una sesión pueden cambiar para la siguiente.
Las intervenciones sobre el asfalto fueron pequeñas este año. Según el informe de Pirelli, hubo reparaciones en la entrada a la curva 13 y sobre el lado derecho del tramo que conduce a la 14.
El desgaste también tiene su trampa
Las cargas sobre los neumáticos no son especialmente elevadas en buena parte del recorrido, aunque aumentan en las curvas rápidas del sector central. Sin embargo, el frío y el bajo agarre pueden favorecer la aparición del granulado, conocido como graining.
El fenómeno se produce cuando el deslizamiento deteriora la superficie de la goma y forma pequeñas acumulaciones que dificultan el contacto con el asfalto. En ese escenario, la degradación sería principalmente mecánica, de acuerdo con el análisis del proveedor.
Otro riesgo aparece al final de las rectas. Un bloqueo en una frenada puede desgastar de manera localizada la banda de rodadura y dejar una zona plana, capaz de generar vibraciones y comprometer el juego de neumáticos. Evitar ese error será importante tanto para una vuelta de clasificación como para sostener un tramo largo de carrera.
Una parada, con alternativas
Sobre el papel, Pirelli considera que una sola detención sería la estrategia más rápida. Los medios y los duros fueron protagonistas en 2025: los tres integrantes del podio largaron con el compuesto amarillo y después pasaron al C3 para completar la carrera.
Esta vez, el proveedor también deja abierta la posibilidad de utilizar el C5 en un tramo del Gran Premio. El blando, según su evaluación, ha mostrado una versatilidad que permite considerarlo para algo más que la clasificación.
La temperatura también puede modificar las decisiones desde el muro. Parar antes que un rival para intentar superarlo cuando este haga su detención —la maniobra conocida como undercut— tendría menos eficacia que en otros circuitos. El largo tramo entre la salida de boxes y las zonas que más exigen a las gomas dificulta su calentamiento y reduce la ventaja inmediata de contar con neumáticos nuevos.
Si aparece la lluvia, el escenario volverá a cambiar. Pirelli señala que los neumáticos de lluvia extrema podrían resultar especialmente eficaces por su capacidad para generar y conservar temperatura en estas condiciones. Será una alternativa a evaluar según el estado de la pista.
Después de Las Vegas, la selección cambiará para Qatar, donde se utilizarán C1, C2 y C3. En Abu Dhabi volverán los C3, C4 y C5. El mismo C3 que este fin de semana será el duro pasará a ser el blando en Lusail: los colores distinguen las tres opciones elegidas para cada Gran Premio.
En Nevada, el primer trabajo será hacerlas funcionar. Antes de buscar el límite entre los muros, habrá que encontrar el agarre.