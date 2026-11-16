GP de Las Vegas

Las Vegas: el frío también corre en la Fórmula 1

La proveedora de neumáticos de la F1 anticipa temperaturas del aire de entre 10 y 15 grados y una carrera que, en principio, se resolvería con una parada. Mantener los neumáticos en su rango de funcionamiento será clave en la clasificación y en las 50 vueltas del Gran Premio.