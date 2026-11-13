Automovilismo

Racing Bulls les renueva la confianza a Lawson y Lindblad

El equipo de Faenza mantiene su dupla y Nikola Tsolov será reserva de Racing Bulls y Red Bull. La continuidad de Oliver Bearman en Haas está encaminada, mientras Cadillac debe definir si sigue con Valtteri Bottas o le da su oportunidad a Colton Herta.