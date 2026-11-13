Para Liam Lawson y Arvid Lindblad, la próxima temporada ya tiene un lugar asegurado. Racing Bulls confirmó que los dos seguirán en 2027: sus resultados y el trabajo que vienen haciendo juntos convencieron al equipo de mantenerlos.
Racing Bulls les renueva la confianza a Lawson y Lindblad
El equipo de Faenza mantiene su dupla y Nikola Tsolov será reserva de Racing Bulls y Red Bull. La continuidad de Oliver Bearman en Haas está encaminada, mientras Cadillac debe definir si sigue con Valtteri Bottas o le da su oportunidad a Colton Herta.
La decisión también define el futuro inmediato de Nikola Tsolov. El búlgaro, que pelea por el título de Fórmula 2 y aspiraba a subir como titular, tendrá que esperar. Será reserva de Red Bull y Racing Bulls, disponible para correr si alguno de sus pilotos necesita un reemplazo.
Con ese movimiento, queda una sola butaca pendiente de anuncio, la de Oliver Bearman en Haas. Aunque la intención de ambas partes es seguir juntas, todavía deben terminar de acordar los detalles del contrato. Hay, además, otra situación abierta: Cadillac tiene que resolver quién acompañará a Sergio Pérez, con Valtteri Bottas y Colton Herta como alternativas.
Lawson respondió cuando más lo necesitaba
Lawson sabe lo que significa tener que volver a ganarse un lugar. Después de perder su puesto en Red Bull apenas comenzada la temporada 2025, encontró en Racing Bulls el espacio para recuperar confianza y mostrar su mejor versión.
Este año suma 89 puntos y es una de las razones por las que el equipo ocupa el quinto puesto del Campeonato de Constructores, con 45 de ventaja sobre Alpine.
Para ponerlo en perspectiva: si Racing Bulls termina allí, conseguirá la mejor clasificación de una estructura cuya historia comenzó con Minardi.
Pero ni siquiera ese rendimiento le aseguraba la renovación. Tsolov venía empujando desde la Fórmula 2 y el equipo evaluó darle una oportunidad. Lawson siguió respondiendo en pista: terminó noveno en Austin y séptimo tanto en México como en Brasil. Con menos errores y mayor regularidad, les dio motivos para elegirlo. También pesó su buen entendimiento con Lindblad.
“Estamos construyendo algo muy positivo y me entusiasma lo que podemos lograr juntos”, expresó Lawson tras conocerse la renovación.
Lindblad tendrá un segundo año para aprovechar todo lo aprendido en su debut. Sumó puntos desde su primera carrera en Australia y acumula 38 en el campeonato. Además de su velocidad, el equipo valora su calma bajo presión y la claridad con la que explica cómo se comporta el auto, una ayuda importante para los ingenieros.
Alan Permane, director de Racing Bulls, respaldó la elección: “No tengo dudas de que esta es la mejor dupla de pilotos para nosotros”. La continuidad les permite sostener una base de trabajo que ya está dando resultados.
Tsolov tendrá que esperar, pero ya tiene una tarea
Tsolov se queda cerca de la oportunidad que busca. Su puesto de reserva le permitirá conocer desde adentro cómo trabajan Red Bull y Racing Bulls y prepararse para un eventual debut.
Trabajará en el simulador, participará en entrenamientos libres y hará pruebas con autos de temporadas anteriores. Todo eso le permitirá ganar experiencia al volante de un Fórmula 1. Ya tuvo una primera experiencia en la práctica inicial de México, donde dejó una buena impresión por su velocidad y sus aportes al equipo.
Tsolov sigue en la pelea por el campeonato de Fórmula 2, con dos fechas por disputar. Sus seis victorias lo pusieron entre los candidatos a ascender, aunque finalmente Red Bull optó por darle más preparación antes de un eventual debut.
“Mi ambición es clara: quiero convertirme en piloto de Fórmula 1”, afirmó. Laurent Mekies, al frente de Red Bull, destacó tanto su talento como su madurez y aseguró que el objetivo será darle las herramientas y la experiencia necesarias para estar listo cuando llegue la oportunidad.
Qué falta en Haas y qué puede cambiar en Cadillac
Lo de Bearman en Haas parece una cuestión de terminar de acordar las condiciones. El piloto quiere seguir y el equipo pretende retenerlo. En la negociación también participa Ferrari, a cuyo programa pertenece el británico. Su representación, el director de Haas, Ayao Komatsu, y el responsable de Ferrari, Fred Vasseur, deben cerrar los detalles.
Cadillac presenta una incógnita diferente. Pérez ya extendió su vínculo hasta, al menos, fines de 2029, pero todavía no se anunció la continuidad de Bottas. Aunque el finlandés llegó con un contrato de varios años, la siguiente temporada depende de las opciones previstas en ese acuerdo.
Herta es la alternativa. El estadounidense completó en la primera práctica de Brasil los puntos necesarios para obtener la Superlicencia, la habilitación que exige la FIA para correr en Fórmula 1. Con ese requisito cumplido, Cadillac puede considerar su debut o sostener la experiencia de Bottas.
Ese escenario deja a Esteban Ocon sin un lugar como titular. Después de su salida anticipada de Haas, el francés busca seguir vinculado a la categoría y un puesto de reserva aparece como una posible vía para intentar regresar.
Lawson y Lindblad ya pueden preparar el próximo año con la tranquilidad de saber que seguirán corriendo. Tsolov sumará experiencia mientras espera su oportunidad. Para quienes todavía buscan un lugar, las opciones son cada vez menos.