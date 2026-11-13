Las obras del autódromo porteño tienen marzo de 2027 como fecha prevista de finalización, antes del regreso del MotoGP en abril. En paralelo, avanzan las gestiones para recuperar el Gran Premio de Argentina, aunque todavía no hay una fecha acordada.
El Gálvez toma forma: asfalto nuevo y el sueño de volver a recibir a la Fórmula 1
Las obras del autódromo porteño tienen marzo de 2027 como fecha prevista de finalización, antes del regreso del MotoGP en abril. En paralelo, avanzan las gestiones para recuperar el Gran Premio de Argentina, aunque todavía no hay una fecha acordada.
El Gálvez empieza a mostrar su nueva cara. Hay sectores con la primera capa de asfalto, defensas instaladas y operarios trabajando en el túnel que permitirá llegar al paddock sin cruzar la pista. La renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez tiene marzo de 2027 como fecha prevista de finalización. Un mes después, del 9 al 11 de abril, recibirá al MotoGP.
Será el regreso del Mundial de motociclismo al escenario porteño después de 28 años. Y mientras los trabajos avanzan para esa cita, Buenos Aires sostiene las gestiones para recuperar también a la Fórmula 1, todavía sin una fecha acordada.
“El MotoGP va a ocurrir en abril pero claro, el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante una recorrida junto al secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.
Qué dejó la reunión en Interlagos
Durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil, Macri se reunió en Interlagos con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, para presentar la propuesta de Buenos Aires.
Turnes explicó que, después de esa conversación, el objetivo es llegar a marzo con una propuesta más concreta. “Hablamos de una reserva de fecha, son 5 años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera”, señaló.
Los cinco años son el plazo que se conversa para un eventual contrato. Por ahora, no hay un acuerdo anunciado ni una temporada definida para el regreso.
El proyecto también contempla los espacios necesarios para las actividades que acompañan a un Gran Premio. Macri destacó ese aspecto y el movimiento turístico y económico que podría generar una carrera.
Tres capas de asfalto y nuevos sectores de seguridad
La pavimentación comenzó en octubre y contempla tres capas de asfalto. Según el parte de avance difundido por la Ciudad, la recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera.
Trabajan tres grupos de operarios en simultáneo, con doce equipos de gran porte. Para ejecutar el diseño desarrollado por el ingeniero Hermann Tilke se incorporó el sistema SmoothRide, que permite controlar con precisión la pavimentación.
En seguridad, ya se instalaron 1.700 metros de mallas de protección Debris Fence. El proceso de homologación está en marcha y se certificaron los primeros 350 metros. También avanza la colocación de barreras Flexbeam de triple hoja.
El túnel hacia el paddock es otra de las obras de mayor dimensión. La excavación está terminada y la conexión tendrá unos 400 metros de extensión, tránsito vehicular en ambos sentidos y una pasarela peatonal accesible. Pasará por debajo de la recta principal, antes de la primera curva, con una altura libre de 4,60 metros.
Las obras hidráulicas de la pista están próximas a finalizar, mientras que el terraplén de la horquilla prevista para la Fórmula 1 supera el 60 por ciento de avance. Además, se incorporó un turno nocturno para compensar posibles demoras por las lluvias.
El calendario de obra
El cronograma prevé terminar el edificio de boxes en enero y el asfaltado en febrero. Para marzo quedarán la finalización del túnel y la pintura de la pista.
AUSA, a cargo de las obras, también tiene en proceso de licitación la renovación del cerco perimetral, los sanitarios y las tribunas. El plan incluye mejoras en los accesos y dos nuevos ingresos, sobre avenida 27 de Febrero y avenida Roca al 5900.
Cómo serán los circuitos de MotoGP y Fórmula 1
La renovación contempla dos configuraciones, con distintas longitudes y una curva más para los autos. El trazado de MotoGP tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas: nueve a la derecha y cinco a la izquierda. El ancho mínimo será de 12 metros y alcanzará los 18 en la primera curva, mientras que las dos rectas tendrán 740 metros cada una.
Las estimaciones del proyecto anticipan vueltas de alrededor de un minuto y 22 segundos, velocidades máximas superiores a los 330 kilómetros por hora y un promedio cercano a los 185 km/h para las motos. Esas cifras corresponden a las previsiones de diseño.
Para la Fórmula 1 se proyecta una variante de 4,87 kilómetros, 570 metros más extensa, con 15 curvas: nueve a la derecha y seis a la izquierda. Mantendrá los mismos anchos de pista, pero las dos rectas se extenderán a 980 metros cada una. Las previsiones ubican el tiempo de vuelta en torno a un minuto y 12 segundos, con una velocidad máxima superior a los 340 km/h y un promedio aproximado de 240 km/h.
El diseño también incorpora desniveles e inclinaciones en las curvas. En la configuración de MotoGP, la pendiente máxima será del 7 por ciento en la curva 4; en la de Fórmula 1 llegará al 10 por ciento en la curva 14.
Ambas variantes tendrán peraltes del 5 por ciento en las curvas 1, 2, 9 y 11. Se trata de la inclinación lateral de la superficie, que acompaña el giro. Para el trazado de F1 también se informa una pendiente transversal del 7 por ciento en la curva 4.
En abril, el MotoGP será la primera prueba internacional para el circuito renovado. Para volver a ver a la Fórmula 1 en Buenos Aires, además de terminar las obras, habrá que concretar el acuerdo que hoy se negocia.