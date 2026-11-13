Automovilismo

El Gálvez toma forma: asfalto nuevo y el sueño de volver a recibir a la Fórmula 1

Las obras del autódromo porteño tienen marzo de 2027 como fecha prevista de finalización, antes del regreso del MotoGP en abril. En paralelo, avanzan las gestiones para recuperar el Gran Premio de Argentina, aunque todavía no hay una fecha acordada.