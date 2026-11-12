El Campeonato Mundial de Rally (WRC) anunció su regreso a Argentina para 2028, con Córdoba como sede y un acuerdo plurianual con el gobierno provincial. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), acompañó la confirmación con un video dirigido a los seguidores de la categoría.
El Rally Mundial volverá a Córdoba en 2028: el mensaje de Ben Sulayem para anunciar el regreso
El presidente de la FIA destacó la pasión de los fanáticos argentinos y Milei difundió el video. En 2027 habrá una prueba para evaluar los preparativos de la competencia.
“Argentina es un país con el automovilismo en la sangre”, expresó el dirigente. En su mensaje recordó sus propias participaciones como piloto y destacó tanto la tradición de la competencia como el ambiente que generan los aficionados en los caminos cordobeses.
El presidente Javier Milei compartió el video en su cuenta de X y celebró el anuncio: “VUELVE EL RALLY A LA ARGENTINA. Hechos, no palabras. MAGA!”. La publicación difundió el mensaje en el que el titular de la FIA repasó los pasos previstos para recuperar la fecha mundialista.
El recuerdo de los caminos argentinos
“Como piloto, fui testigo de primera mano de la pasión de los aficionados argentinos por el rally y del ambiente único que hace tan especial a este evento”, sostuvo Ben Sulayem. También mencionó la posibilidad de recuperar tramos históricos, entre ellos El Cóndor, uno de los símbolos de la prueba.
El titular de la FIA señaló que el campeonato atraviesa una nueva etapa junto a su nuevo promotor, con mayores inversiones y un objetivo de crecimiento internacional. En ese contexto, presentó los preparativos para Argentina como otro paso en la expansión del certamen.
La última visita del WRC al país fue en 2019. La edición prevista para 2020 se canceló por la pandemia de coronavirus y la competencia quedó fuera del calendario. El regreso anunciado permitirá recuperar una cita cuya primera edición se disputó en 1980.
Una prueba previa y un nuevo centro operativo
Antes de la vuelta mundialista, Córdoba organizará un Rally Candidato durante el primer trimestre de 2027, como parte del Campeonato de Rally FIA CODASUR. Oficiales de la FIA supervisarán la prueba para evaluar los aspectos deportivos, la infraestructura y las medidas de seguridad.
Los planes para 2028 incluyen la construcción del WRC Arena en el predio deportivo que rodea al estadio Mario Alberto Kempes. El espacio combinará el parque de asistencia con sectores destinados a los aficionados y funcionará como centro de actividad para equipos, patrocinadores y espectadores.
Ben Sulayem agradeció el respaldo del Gobierno nacional, del gobernador Martín Llaryora y del Automóvil Club Argentino. Los detalles del Rally Candidato de 2027 y del recorrido previsto para el retorno al Mundial serán anunciados más adelante.