A Franco Colapinto le quedan tres carreras para cerrar el año y una tarea que comparte con Alpine: aprovechar mejor lo que tiene. La Fórmula 1 vuelve a Estados Unidos para el Gran Premio de Las Vegas, donde las luces del Strip y las largas rectas ofrecen un escenario tan atractivo como exigente.
Colapinto va por la reacción de Alpine bajo las luces de Las Vegas
El argentino afronta el inicio de las últimas tres fechas de la Fórmula 1 con la intención de convertir el ritmo del A526 en resultados. El frío nocturno y el manejo de los neumáticos aparecen entre las claves de un fin de semana en el que el equipo necesita recuperarse.
Para el argentino, la expectativa pasa por encontrar continuidad durante todo el fin de semana y llevarse un resultado que acompañe el potencial del auto.
“En las últimas carreras no hemos logrado aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero regresamos a Estados Unidos con el objetivo de corregir eso y tener un buen fin de semana”, expresó Franco en la previa difundida por la escudería.
La frase pone en palabras lo que necesita Alpine en este tramo final. La velocidad que aparece por momentos debe sostenerse y convertirse en una oportunidad concreta cuando se reparten los puntos. Las Vegas abre la última seguidilla de tres Grandes Premios y deja cada vez menos margen para recuperar terreno.
Colapinto llega entusiasmado con el regreso a un circuito que tiene una identidad propia. Correr de noche entre hoteles, pantallas y edificios reconocibles forma parte de una experiencia que también disfrutan quienes están dentro del habitáculo.
“El circuito de Las Vegas es uno de los más increíbles de este deporte y es muy especial poder correr por el famoso Strip”, señaló.
Pero detrás de esa postal hay un desafío que puede condicionar la puesta a punto y el desarrollo de la carrera: el frío. En un trazado de rectas largas y frenadas fuertes, mantener los neumáticos a la temperatura adecuada será una de las prioridades.
“Las temperaturas nocturnas del desierto plantean un desafío interesante, así que mantener los neumáticos en la ventana correcta de funcionamiento será un objetivo clave”, explicó el argentino.
No se trata solamente de alcanzar esa temperatura para una vuelta rápida. También habrá que conservar el agarre y la confianza para frenar y acelerar en una pista que combina sectores de mucha velocidad con una parte media más técnica. Franco ve, además, posibilidades de una carrera atractiva: “Podría ser bastante emocionante por las rectas tan largas, especialmente con los autos de este año”.
Su objetivo queda definido sin grandes promesas: “Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y sacar lo mejor del auto para conseguir un buen resultado”.
Gasly también pide concretar
Del otro lado del garaje, Pierre Gasly comparte el diagnóstico. El francés aprovechó la pausa para descansar y trabajar en el simulador de Enstone antes de viajar a Estados Unidos.
“Después de una seguidilla de tres carreras difícil, fue muy bueno tener una semana para recuperarnos y recargar energías”, contó.
Gasly destacó las largas rectas, las frenadas exigentes y las bajas temperaturas como rasgos de un circuito en el que Alpine ha mostrado buenas actuaciones en clasificación, aunque después no siempre pudo aprovechar su ubicación en la grilla de partida.
“Este fin de semana, nuestro objetivo es reunir todo lo necesario en cada sesión y llevarnos un resultado sólido para el equipo, algo que sin duda necesitamos después de unas semanas difíciles”, sostuvo.
Las Vegas también puede marcar un hito personal para el francés. Según informó Alpine, tiene previsto alcanzar allí las 90 largadas con la escudería y superar a Esteban Ocon como el piloto con más participaciones en Grandes Premios bajo el nombre Alpine.
El A526, además, tendrá un cambio visual para el cierre de la temporada: BWT aumentará su presencia en los pontones durante las últimas tres fechas, con mayor protagonismo de su característico rosa.
Alpine ya sumó puntos este año en Miami y Austin. Ahora busca prolongar esa cosecha en Estados Unidos. Para Franco, la oportunidad vuelve a estar en la pista: encontrar el agarre, sostener el ritmo y llegar al domingo con algo más que buenas sensaciones.
Los horarios para seguir a Franco
La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre a las 21.30 con la primera práctica libre y continuará el viernes 20 a la 1 de la madrugada con la segunda. Ese mismo viernes, a las 21.30, se disputará el tercer entrenamiento, mientras que la clasificación será el sábado 21 a la 1. La carrera, prevista a 50 vueltas, se largará el domingo 22 a la 1 de la madrugada. Todos los horarios corresponden a la Argentina.