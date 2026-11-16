Fórmula 1

Colapinto va por la reacción de Alpine bajo las luces de Las Vegas

El argentino afronta el inicio de las últimas tres fechas de la Fórmula 1 con la intención de convertir el ritmo del A526 en resultados. El frío nocturno y el manejo de los neumáticos aparecen entre las claves de un fin de semana en el que el equipo necesita recuperarse.