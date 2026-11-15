Automovilismo

Rossi vuelve a ganar y avisa: “Estamos vigentes al 100%”

El Misil se impone en Río Cuarto después de 33 carreras sin victorias y cuenta cuánto significa este resultado para él y para Toyota. Santero confirma su ingreso a la Copa de Oro como líder, con diez puntos sobre Canapino. En el TC Pista, Damiani gana y se afirma en la punta.