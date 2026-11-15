Matías Rossi quiere disfrutar. Antes de hacer cuentas, de imaginar la última carrera o de pensar qué necesitan perder los demás, elige quedarse un rato con esta victoria. Le costó mucho. A él y a un proyecto de Toyota que todavía busca los resultados que se propuso en el Turismo Carretera. En Río Cuarto, el Misil gana de punta a punta, corta una racha de 33 carreras sin triunfos y vuelve a sentirse firme. “Estamos vigentes al 100%”, dice después de bajar del auto.
Rossi vuelve a ganar y avisa: “Estamos vigentes al 100%”
El Misil se impone en Río Cuarto después de 33 carreras sin victorias y cuenta cuánto significa este resultado para él y para Toyota. Santero confirma su ingreso a la Copa de Oro como líder, con diez puntos sobre Canapino. En el TC Pista, Damiani gana y se afirma en la punta.
Con el Toyota Camry del Pradecon Racing, el piloto de Del Viso alcanza su victoria número 27 en la categoría. La anterior había sido en San Juan, en 2023. Esta llega en el momento justo, en la anteúltima fecha, con Agustín Canapino y Otto Fritzler detrás y una lucha por el título que todavía tiene mucho por resolver.
Rossi y Canapino comparten la primera fila. En la largada, el Misil sostiene la posición y el arrecifeño no encuentra espacio para intentar el sobrepaso. Desde ahí, el Toyota marca el ritmo y administra la diferencia.
En la charla después de la final, Rossi cuenta que empieza a sentirse con posibilidades de ganar entre la tercera y la cuarta vuelta, al observar el comportamiento del auto de Canapino en las zonas rápidas. La confirmación llega bastante después: “Después de la vuelta 15, que mi auto no perdía ritmo, ahí me sentía firme para ganar”.
La explicación de cómo controla a su perseguidor es directa: “Cuando los dos poníamos todo, yo abría un poquito de diferencia y estaba muy firme”. No necesita que el resto se caiga para sostener la punta. Su Camry mantiene el rendimiento y le permite responder cada vez que Canapino intenta acercarse.
Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, y Fritzler, con el Mercedes-Benz del Maquin Parts, lo siguen hasta el podio. Jonatan Castellano, autor de la pole, termina cuarto con el Dodge, delante de Mauricio Lambiris. Los cinco se despegan del resto en la segunda mitad de la final, pero Rossi mantiene el control hasta la bandera a cuadros.
Marcos Landa llega sexto, José Manuel Urcera séptimo y Christian Ledesma octavo. Santero termina noveno, después de superar a Juan Martín Trucco, quien completa los diez primeros.
“Se trabaja un montón”
Hay una alegría que Rossi explica más allá de los puntos. “Uno tiene la pasión de siempre, las ganas de siempre”, sostiene. Habla del esfuerzo que hay detrás y de lo que les cuesta conseguir los resultados que buscan con Toyota. También reconoce una mejora: “En las últimas carreras se enderezó un poquito el rumbo”.
Por eso disfruta sentirse competitivo y compartir el podio con dos pilotos a los que elogia. A un lado, Canapino, con quien acumula años de carreras y peleas en pista. Al otro, la juventud de Fritzler. “Uno mira para el costado y está con dos pilotos extraordinarios”, destaca.
La victoria, además, cumple con el requisito que necesitaba para aspirar al título. Rossi queda cuarto en la Copa de Oro, a 23 puntos de Santero. Sabe que en La Plata habrá mucho en juego y que también dependerá de lo que hagan sus rivales.
“Vamos con todo a la última fecha”, anticipa. Pero cuando la conversación vuelve a la definición, prefiere darle su lugar a lo que acaba de conseguir: “Ahora disfrutar esto que costó mucho”.
El golpe para Chapur y la oportunidad de Santero
La carrera tiene un momento que cambia el panorama del campeonato. Facundo Chapur llega a Río Cuarto como escolta de la Copa y con la posibilidad de dar un paso importante ante su gente. En pista se encuentra con Santero, en una disputa que también se corre con la calculadora.
Pero en la vuelta 11, el desprendimiento de un cable de bujía le provoca una pérdida de potencia y debe ingresar a boxes. Termina 43° y sus posibilidades reciben un golpe fuerte: sale de Río Cuarto sexto en la Copa, a 40 puntos de Santero.
Un giro antes también abandona Facundo Ardusso, por problemas mecánicos en su Ford Mustang. Mariano Werner, obligado a avanzar desde el puesto 21 de la grilla de partida, recibe un recargo por un toque a Santiago Mangoni en el sector nuevo del circuito y queda 38°.
Santero, en cambio, aprovecha su oportunidad. Con el noveno puesto, el mendocino confirma su ingreso por el sistema de los tres de último minuto y queda oficialmente al frente de la Copa de Oro con 146 puntos. Tiene diez de ventaja sobre Canapino, 22 sobre Fritzler y 23 sobre Rossi.
Los otros dos clasificados por esa vía son Marco Dianda y Valentín Aguirre. El joven cordobés queda duodécimo, con 89 unidades, y Aguirre decimoquinto, con 82,5. Así se completa la nómina de 16 integrantes de la Copa.
La definición será el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Habrá puntaje y medio, con 70,5 unidades disponibles durante el fin de semana y 60 para el ganador de la final. Castellano, quinto en la Copa, todavía necesita la victoria que exige el reglamento para poder ser campeón. Canapino, defensor del título, llega como el rival más cercano de Santero.
Quince pilotos llegan con posibilidades matemáticas a La Plata. Santero encabeza la pelea, con diez puntos sobre Canapino, 22 sobre Fritzler y 23 sobre Rossi. Con 70,5 unidades en juego, la cuenta mantiene en carrera hasta Valentín Aguirre, decimoquinto y a 63,5 del líder. Quienes todavía no ganaron deberán, además, conseguir la victoria obligatoria para ser campeones. El único de los 16 integrantes de la Copa que ya no puede alcanzar a Santero es Juan Pablo Gianini: aun sumando el máximo disponible, llegaría a 119 puntos.
La Copa de Oro después de Río Cuarto
1 Julián Santero 146
2 Agustín Canapino 136
3 Otto Fritzler 124
4 Matías Rossi 123
5 Jonatan Castellano 110
6 Facundo Chapur 106
7 Mauricio Lambiris 103,5
8 Mariano Werner 100,5
9 Christian Ledesma 95,5
10 Marcos Landa 95,5
11 José Manuel Urcera 91
12 Marco Dianda 89
13 Ignacio Fain 89
14 Hernán Palazzo 85,5
15 Valentín Aguirre 82,5
16 Juan Pablo Gianini 48,5
Damiani se lleva un triunfo que vale mucho
En el TC Pista, Bautista Damiani también encuentra una victoria oportuna. El piloto de 9 de Julio gana con el Chevrolet del Canning Motorsport, vuelve al primer escalón después de seis fechas y fortalece su liderazgo en la Copa de Plata.
En la largada le gana la pulseada a Manuel Borgert, quien lo sigue de cerca durante buena parte de la final. El entrerriano mantiene la presión hasta que, en la vuelta 13, bloquea antes de una curva y comienza a sufrir problemas en su Ford. Debe abandonar cuando marcha segundo y le deja el camino libre al líder.
Nicolás Jaime termina como escolta con el Ford Mustang del Pradecon Racing. Eugenio Provens completa el podio con el Dodge Challenger del Galarza Racing, después de una disputa con Gabriel Gandulia y Juan Sebastián Gallo, cuarto y quinto.
La primera vuelta deja un toque múltiple protagonizado por Juan Antonio Sandín, con consecuencias para Benjamín Ochoa, Felipe Bernasconi e Ian Reutemann, quien debe abandonar. Sandín es excluido, al igual que Gustavo Tadei por una maniobra sobre Nicanor Santilli Pazos.
“Queríamos venir a ganar y así fue”, resume Damiani, agradecido con su equipo.
El resultado lo deja con 187,5 puntos, una ventaja de 41 sobre Gallo. Thomas Pozner queda tercero con 145, seguido por Gandulia con 139 y Benjamín Antón con 134,5.
La Copa de Plata también se resolverá en La Plata. Damiani llega con una diferencia importante y el respaldo de una victoria que refuerza su candidatura. Rossi, en el TC, recupera el triunfo cuando más lo necesita. Y Santero se lleva de Río Cuarto la posición que todos quieren para empezar la última fecha: la punta del campeonato.