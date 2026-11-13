Alessandro De Tullio tendrá dos motivos para llegar con ganas al taller de Ganassi en 2027: preparar su segunda temporada de Indy NXT y empezar a trabajar con el equipo de IndyCar. A los 20 años, el argentino suma una oportunidad que le permitirá seguir corriendo y aprender de cerca cómo se trabaja en la categoría a la que quiere llegar.
De Tullio llega a Ganassi y empieza a abrirse camino en IndyCar
El argentino correrá en Indy NXT en 2027 y será reserva de la estructura en la categoría principal para autódromos y callejeros. Llevará el número 10 después de un año debut con dos victorias y ocho poles.
La confirmación llegó después de varias pruebas durante el receso. Alessandro llevará el número 10, con el respaldo de AstroPay, y compartirá equipo con Carson Etter. Ganassi todavía trabaja en la definición de sus otras plazas de Indy NXT.
“Estoy muy entusiasmado por sumarme a Chip Ganassi Racing para 2027 en Indy NXT y con un programa de piloto de reserva en IndyCar. Es otro paso en mi carrera y llegar al equipo más exitoso de IndyCar es algo muy especial”, expresó De Tullio.
La velocidad que le abrió la puerta
La oportunidad llega después de un primer año en Indy NXT en el que tuvo con qué hacerse ver. Con AJ Foyt Racing terminó sexto en el campeonato, ganó en Barber y Portland y subió cuatro veces al podio. En 17 carreras consiguió cinco llegadas entre los cinco primeros.
Pero hubo un terreno en el que se hizo ver especialmente: la clasificación. Logró ocho poles, apenas una menos que el récord de la categoría, e igualó la segunda mejor marca histórica, que también tienen Ed Jones y Thiago Medeiros. En su año de aprendizaje, largar adelante se volvió una costumbre.
Además, lideró 99 vueltas, más que cualquier otro debutante y la segunda cifra de toda la temporada. Ahora tendrá que aprovechar esa experiencia para sostener la pelea por el campeonato.
Ese es el objetivo que plantea Ganassi. Taylor Kiel, responsable del equipo, explicó que buscarán darle a Alessandro y a sus compañeros los recursos para luchar por victorias y por el título de Indy NXT. A la vez, el trabajo como reserva le permitirá aprender junto a los pilotos e ingenieros de IndyCar.
Un 10 argentino y dos responsabilidades
El número elegido también tuvo su lugar en el anuncio. La propia escudería lo vinculó con Lionel Messi y Diego Maradona, los dos campeones del mundo que hicieron del 10 una identificación argentina.
Alessandro nació en Miami, tiene padre argentino y eligió correr con licencia de nuestro país. Por eso, el guiño al 10 también encuentra lugar en su historia.
Su función de reserva comprende los autódromos y circuitos callejeros. Trabajará en el simulador y acompañará al equipo en las fechas sin óvalos. Estará cerca de la preparación, de las decisiones y del trabajo de una estructura que consiguió seis de los últimos siete campeonatos de IndyCar y alcanzó su título número 18 con Alex Palou en 2026.
“Quiero aprender todo lo posible y ayudar todo lo que pueda como piloto de reserva en IndyCar”, señaló. También agradeció a quienes lo acompañaron para llegar hasta esta oportunidad.
Una historia que también pasa por Rafaela
La presencia argentina en el automovilismo estadounidense tiene un recorrido largo. Martín de Álzaga Unzué y Raúl Riganti participaron en las 500 Millas de Indianápolis en 1923. Después se sumó Juan Antonio Gaudino y, en otras etapas de la categoría, corrieron Enrique Mansilla, Juan Manuel Fangio II, Norberto Fontana y Gastón Mazzacane.
Y en ese recorrido aparece un nombre que nos lleva a Rafaela: Carlos Pairetti. En 1971 disputó allí las dos carreras de la USAC y terminó noveno en la segunda.
La antesala de IndyCar también tuvo presencia argentina con Juan Manuel Fangio II, José Luis Di Palma, Waldemar Coronas, Pablo Pérez Companc y Nicolás Dapero. Pérez Companc, además, tiene un antecedente ligado al equipo al que llega Alessandro: corrió para Ganassi en la Indy Pro Series de 2007. Dapero disputó Indy Lights en 2017 con Juncos Racing.
En esa categoría de formación, hoy llamada Indy NXT, también dejó su huella Esteban Guerrieri. Fue subcampeón de Indy Lights en 2011 y 2012 con Sam Schmidt Motorsports, consiguió seis victorias entre ambas temporadas y ganó la Freedom 100 de 2012 en el óvalo de Indianápolis. Una muestra de lo que exige ese último escalón antes de llegar a IndyCar.
El antecedente más cercano es Agustín Canapino, que compitió con Juncos Hollinger Racing en 2023 y 2024. Su debut en las 500 Millas puso fin a 83 años sin argentinos en la grilla de esa prueba.
Ahora le toca a De Tullio prepararse para lo que viene. Tendrá su auto, un campeonato por disputar y muchas horas de trabajo junto al equipo de IndyCar. En su primera reacción habló de aprender y agradeció a quienes lo ayudaron a llegar. Sabe cuánto vale la oportunidad. En 2027 empezará a aprovecharla en la pista y también dentro del taller.