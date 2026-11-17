Los campeones ya tienen nombre, pero a la Fórmula 1 todavía le quedan cuentas por resolver. Las Vegas abre la última seguidilla de tres Grandes Premios de 2026 con velocidad, muros cercanos y frenadas en las que se puede ganar una posición o perder todo lo construido durante el fin de semana, así es el circuito de la ciudad que nunca duerme.
Las Vegas enciende la F1: velocidad entre muros y cuentas pendientes
El circuito del Strip abre las últimas tres fechas de 2026. Con Antonelli y Mercedes consagrados, siguen las peleas por las posiciones del campeonato y las definiciones del mercado. Beganovic e Hirakawa participarán de la primera práctica.
La ciudad aporta las luces y una escenografía difícil de confundir. El desafío deportivo aparece cuando los autos empiezan a girar: el circuito urbano del Strip tiene 6,201 kilómetros, 17 curvas y largas rectas que llevan a velocidades medias comparables con las de Monza.
El recorrido pasa junto a lugares reconocibles como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian, con la Sphere como otra de las imágenes del Gran Premio. En el tramo de casi dos kilómetros por el Strip, los autos despliegan buena parte de su velocidad antes de llegar a una de las zonas que favorecen los sobrepasos.
Hay espacio para intentar una maniobra, pero poco margen para corregir un error. Las barreras están cerca y el frío nocturno agrega una dificultad que ya ocupa a los equipos: poner los neumáticos en temperatura y mantener el agarre después de los largos tramos a fondo. A eso se suma la gestión de la energía, otro aspecto por resolver en un trazado con tanta aceleración.
Lo que todavía se juega
Kimi Antonelli aseguró el campeonato de pilotos en México y Mercedes completó la celebración con el título de constructores en Brasil. Detrás, sin embargo, las posiciones siguen teniendo valor deportivo y económico: la ubicación final de cada escudería determina también el reparto de los premios.
Ferrari aparece bien encaminada para quedarse con el segundo lugar entre los equipos. La pelea más ajustada está por el tercero: Red Bull llega con 17 puntos de ventaja sobre McLaren después del doble podio de Max Verstappen e Isack Hadjar en Interlagos.
Pero la victoria de Lando Norris en San Pablo también mostró la respuesta de McLaren tras las mejoras introducidas allí. Andrea Stella anticipó nuevas incorporaciones para Las Vegas, mientras la escudería continúa desarrollando el auto con la mirada puesta también en 2027.
Entre los pilotos, Verstappen ocupa el segundo puesto y atraviesa una racha de ocho podios consecutivos, con tres victorias. No tiene asegurado el subcampeonato: apenas 33 puntos separan al neerlandés, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Norris.
Max tiene, además, otra marca a su alcance. Después de siete temporadas consecutivas entre los tres primeros del Mundial, una octava le permitiría igualar el registro de Hamilton. Con tres fechas por delante, cada resultado puede modificar esa pelea.
El mercado espera una definición de Cadillac
Racing Bulls despejó una de las incógnitas al confirmar la continuidad de Liam Lawson y Arvid Lindblad para 2027.
El neozelandés sostuvo su candidatura con resultados: consiguió cuatro llegadas entre los siete primeros en cinco carreras y también respondió cuando le tocó reemplazar al lesionado Hadjar en Red Bull. Lindblad, por su parte, tendrá una segunda temporada para continuar su desarrollo después de un año de debut con varias actuaciones en los puntos.
La atención se traslada ahora a Cadillac. Sergio Pérez tiene asegurada su continuidad y el equipo debe comunicar qué ocurrirá con el otro asiento. La expectativa es que mantenga a Valtteri Bottas, quien tiene contrato, aunque resta el anuncio.
Colton Herta aparece como alternativa después de reunir en Interlagos los puntos necesarios para solicitar la superlicencia. Esa posibilidad le permite a la escudería estadounidense evaluar sus opciones antes de resolver su formación para 2027.
En Haas, la novedad inmediata es la continuidad de Rafael Câmara para Las Vegas. Después de su estreno en Brasil, el joven tendrá otra oportunidad de sumar experiencia antes de afrontar su primera temporada completa el próximo año.
Beganovic e Hirakawa estarán en la primera práctica
La sesión que abrirá la actividad tendrá cambios en Ferrari y Haas. Dino Beganovic ocupará el SF-26 de Lewis Hamilton para completar su cuarta participación del año en un entrenamiento libre.
Para el sueco de 22 años será también su primera experiencia con un Fórmula 1 en un circuito urbano. La preparación en el simulador será el punto de partida para afrontar una pista que exige confianza entre paredes y precisión en las frenadas.
En Haas, Ryo Hirakawa reemplazará a Oliver Bearman durante la FP1, también en su cuarta aparición de la temporada en esa sesión. El japonés llega después de consagrarse campeón mundial de Resistencia con Toyota y de haber sumado un punto en su debut en la Fórmula 1, en México.
Câmara estará en el otro auto del equipo, mientras Hamilton y Bearman retomarán sus respectivos lugares desde el segundo entrenamiento.
Tres ediciones con historia
Desde su incorporación al calendario en 2023, este trazado dejó momentos que explican por qué merece atención más allá del espectáculo.
En la primera edición, Verstappen ganó una carrera que tuvo a Leclerc y Pérez en la lucha de adelante. El monegasco resolvió el segundo puesto con un sobrepaso al mexicano en la última vuelta.
En 2024, Mercedes consiguió el uno-dos con Russell y Hamilton, mientras Verstappen aseguró su cuarto campeonato mundial. Un año después, el neerlandés volvió a ganar y las descalificaciones de Norris y Oscar Piastri modificaron la pelea por aquel título.
Ahora, Las Vegas vuelve a recibir a una Fórmula 1 con posiciones por disputar y decisiones por anunciar. El programa también incluirá la definición de la F1 Academy, en un fin de semana que abrirá el último esfuerzo antes de viajar a Qatar y Abu Dhabi.
Los horarios para Argentina
La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre a las 21.30, con la primera práctica libre, y continuará el viernes 20 a la 1 de la madrugada, con la segunda.
Ese viernes, a las 21.30, se disputará el tercer entrenamiento. La clasificación será el sábado 21 a la 1, mientras que la carrera, prevista a 50 vueltas, se largará el domingo 22 a la 1 de la madrugada. Todos los horarios corresponden a la Argentina.