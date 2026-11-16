Mattia Colnaghi tiene ganas de volver. A Macao, a los muros de Guia, a ese circuito que señala como su favorito y en el que ya aprendió cuánto vale encontrar confianza para ir rápido. Este fin de semana disputará por tercera vez el histórico Gran Premio y llega con una referencia que alimenta la ilusión: el cuarto puesto conseguido en 2025. Ahora quiere construir sobre esa experiencia para pelear más adelante.
Colnaghi vuelve a su circuito favorito y sueña con ganar en Macao
El argentino disputará por tercera vez el histórico Gran Premio, después de terminar cuarto en 2025. Correrá con MP Motorsport, un equipo que conoce bien, en una edición que estrenará los monoplazas Tatuus T-326. “Ya sueño estar en la pista”, le contó a El Litoral.
“Realmente muy contento de participar en Macao también en 2026. Va a ser mi tercera vez en el Gran Premio”, expresó el argentino en un mensaje para El Litoral.
La expectativa tiene un objetivo concreto. Mattia quiere aprovechar lo aprendido en sus dos visitas anteriores, empezar bien desde la clasificación y ponerse en condiciones de luchar por la victoria.
“El objetivo es construir sobre un resultado bueno del año pasado, saliendo cuarto, y usar la experiencia que tengo ya en esta pista para salir bien en la clasificación, que es clave en un circuito como Macao”, explicó.
Esta vez correrá con MP Motorsport, la estructura con la que compitió durante su temporada de Fórmula 3. Conoce su manera de trabajar, un punto de apoyo para preparar una carrera en la que cada sesión cuenta. Llevará el número 19 y tendrá como compañero al estadounidense Sebastian Wheldon, subcampeón europeo de
Dos experiencias y un cuarto puesto para ir por más
La historia de Colnaghi en Macao comenzó en 2024, también con MP Motorsport. Aquel estreno fue al volante de un Tatuus T-318 de Fórmula Regional y tuvo dificultades en las dos carreras.
En la clasificatoria completó cinco vueltas antes de abandonar. En la final quedó clasificado 14.º, con 13 de los 15 giros cumplidos, después de un golpe contra el muro en Fishermen’s Bend. Fue su primer aprendizaje en un trazado que exige precisión y deja poco espacio para corregir.
En 2025 regresó con PHM Racing y dio un salto en los resultados. Terminó séptimo en la carrera clasificatoria y avanzó hasta el cuarto puesto en la final, que ganó Théophile Naël por delante de Mari Boya y Enzo Deligny. Mattia quedó a 1s978 del vencedor y a apenas 0s848 del último escalón del podio.
Las dos participaciones fueron con el T-318. En esta tercera visita cambiará el auto, aunque seguirá dentro de la Copa del Mundo de Fórmula Regional: Macao recibirá por primera vez al Tatuus T-326 de segunda generación.
Guia, una prueba de confianza entre muros
El circuito es parte de lo que hace especial a esta carrera. Guia combina sectores rápidos con una zona sinuosa, angosta y con desniveles. Obliga a cambiar el ritmo de conducción durante la misma vuelta y a encontrar confianza cerca de las barreras.
La documentación de la FIA para esta edición establece una longitud de 6,120 kilómetros. El plano del organizador señala un ancho máximo de 14 metros y un mínimo de apenas siete, cerca de la horquilla Melco. Mandarin, Lisboa, Maternity, las eses de Solitude y Fishermen’s son algunos de los nombres que forman parte de su identidad.
Para Mattia, conocer ese recorrido es una herramienta que quiere aprovechar desde el comienzo. Su énfasis en la clasificación también responde al formato del fin de semana: una buena posición inicial puede facilitar el camino hacia la carrera que define la Copa.
El Gran Premio se disputa desde 1954 y tiene entre sus ganadores a Ayrton Senna, Michael Schumacher y David Coulthard. También pasaron por sus calles pilotos como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris. Esa historia explica parte del valor que conserva para quienes buscan hacerse un lugar en el automovilismo internacional.
Un auto nuevo para una pista conocida
El T-326 introduce cambios que también serán parte del trabajo del argentino y de MP. La nueva generación incorpora el motor ATM163T, desarrollado por Autotecnica Motori en colaboración con TOM’S y derivado del Toyota G16E. Es el primer propulsor de tres cilindros utilizado en la historia de la Fórmula Regional.
La evolución alcanza además a la aerodinámica y la seguridad. El auto fue diseñado para generar mayor carga y reducir el efecto de la estela turbulenta sobre el monoplaza que circula detrás, con la intención de facilitar las luchas en pista.
El chasis suma estructuras reforzadas, nuevos elementos de absorción de impactos delanteros y traseros, paneles contra la intrusión y una revisión de la protección antivuelco. También presenta mejoras en la posición de conducción y la visibilidad.
Otra novedad será el Race Mode, el sistema de push to pass que permite activar temporalmente mayor potencia. Cada piloto dispondrá de un total de 100 segundos por carrera y deberá administrar cuándo utilizarlos. En las zonas rápidas de Guia, esa decisión puede intervenir en un intento de sobrepaso o en la defensa de una posición.
Cómo se define la Copa
La edición 2026 reunirá a 26 pilotos distribuidos en 13 equipos, con 13 naciones representadas y siete debutantes en Macao. Colnaghi será el único argentino de la Copa del Mundo de Fórmula Regional. Entre sus rivales estarán el campeón europeo Emanuele Olivieri, su compañero Wheldon y Kean Nakamura-Berta, tercero en ese campeonato.
El programa contempla dos prácticas libres y dos sesiones de clasificación. El mejor tiempo de cada piloto determinará la grilla de partida para la carrera clasificatoria del sábado, prevista a diez vueltas. El resultado de esa competencia ordenará la salida de la final del domingo, a quince giros. Por eso, el sábado también será decisivo para las aspiraciones de cada participante.
Las clasificaciones y las carreras podrán seguirse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la FIA.
Mattia ya conoce la exigencia y también el entusiasmo que le provoca volver. Después del cuarto puesto del año pasado, regresa con experiencia, con un equipo familiar y con la ambición de disputar la victoria.
“Muy contento de disputar otro año en este evento muy prestigioso. Ya sueño estar en la pista”, contó. Y dejó un mensaje para quienes lo acompañan desde Argentina: “Un saludo a todos, gracias por el apoyo. Vamos por más en este Gran Premio de Macao 2026”.
Los horarios para seguir a Mattia en Macao
Miércoles 18 de noviembre Primera práctica libre 22.25
Jueves 19 de noviembre Primera clasificación 5.00
Jueves 19 de noviembre Segunda práctica libre 23.25
Viernes 20 de noviembre Segunda clasificación 3.40
Sábado 21 de noviembre Carrera clasificatoria —10 vueltas— 5.15
Domingo 22 de noviembre Final —15 vueltas— 4.30
La presencia argentina en Macao también tendrá a Néstor “Bebu” Girolami, quien regresará al TCR World Tour con un Hyundai Elantra N del equipo BRC Hyundai N Squadra Corse. El cordobés, que ya sabe lo que es ganar, compartirá estructura con Mikel Azcona y Norbert Michelisz para reforzar la búsqueda de los títulos de pilotos y equipos en la última fecha de la temporada