Automovilismo

Colnaghi vuelve a su circuito favorito y sueña con ganar en Macao

El argentino disputará por tercera vez el histórico Gran Premio, después de terminar cuarto en 2025. Correrá con MP Motorsport, un equipo que conoce bien, en una edición que estrenará los monoplazas Tatuus T-326. “Ya sueño estar en la pista”, le contó a El Litoral.