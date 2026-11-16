Rafael Câmara tendrá continuidad. Después de vivir su debut en la Fórmula 1 en Brasil, con la emoción de correr en casa y las dificultades de un fin de semana atravesado por el mal tiempo, el joven de 21 años volverá a subirse al Haas en Las Vegas.
Tras su debut en Brasil Câmara sigue en Haas en Las Vegas
Después de debutar ante su gente en Interlagos, el brasileño volverá a compartir equipo con Oliver Bearman. Ryo Hirakawa participará en la primera práctica libre, en el lugar del británico.
El brasileño compartirá nuevamente el equipo con Oliver Bearman al volante del VF-26. Esta vez deberá descubrir un circuito urbano que no conoce, entre largas rectas, frenadas fuertes y las bajas temperaturas de la noche de Nevada.
“Tengo muchas ganas de volver al auto en Las Vegas. Brasil fue una buena experiencia de aprendizaje y ahora el objetivo es construir sobre esa base, mejorar paso a paso y aprovechar al máximo cada sesión”, expresó Câmara.
“Es un circuito nuevo para mí, así que hay mucho por aprender, pero daré lo mejor para seguir progresando durante el fin de semana”, agregó.
Anunciado en octubre como uno de los pilotos titulares de Haas para 2027, Rafa comenzó a adelantar esa preparación en Interlagos. Ahora dispondrá de un segundo Gran Premio para acumular kilómetros, trabajar con los ingenieros y ganar confianza en el auto.
El respaldo de Komatsu
Ayao Komatsu valoró lo que mostró el brasileño en su estreno. Para el jefe de Haas, las condiciones de San Pablo hicieron todavía más exigente una experiencia que ya tenía el peso de un debut ante el público de su país.
“Rafa Câmara debutó en condiciones extremadamente difíciles y nos mostró a nosotros y al mundo por qué lo contratamos para 2027. Queremos seguir construyendo sobre esa base en su segundo fin de semana de carrera con nosotros”, afirmó.
Las Vegas abre la última seguidilla de tres Grandes Premios del año y plantea una prueba diferente. Komatsu remarcó las particularidades del circuito y la necesidad de que el equipo alcance su mejor nivel para responder.
“En las últimas carreras demostramos que podemos rendir a un nivel muy alto cuando todo funciona bien, y buscamos volver al nivel que mostramos el domingo en México”, señaló.
Hirakawa vuelve para la primera práctica
Haas también confirmó la participación de Ryo Hirakawa en el primer entrenamiento libre, en reemplazo de Bearman. Será su cuarta aparición del año en esa sesión con la escudería.
El japonés llega después de consagrarse campeón mundial de Resistencia con Toyota y cuenta, además, con una experiencia reciente de carrera en la Fórmula 1. Tras la salida de Esteban Ocon durante el fin de semana de México, asumió el lugar el sábado por la mañana y terminó décimo, con un punto en su debut.