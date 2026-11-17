Las Vegas invita a llamar la atención y la Fórmula 1 acompaña. Cadillac y Williams presentan decoraciones especiales para el Gran Premio, con dos propuestas que buscan destacarse bajo las luces del Strip y que, detrás del cambio de imagen, cuentan algo de cada equipo.
Cadillac y Williams cambian de imagen para brillar en Las Vegas
La escudería estadounidense presenta un diseño que simula dejar al descubierto el interior de su auto, mientras Williams apuesta por una decoración cromada. Dos propuestas especiales para una carrera que también se juega bajo las luces.
Para Cadillac, la última carrera como local de la temporada es una oportunidad para reconocer el trabajo que hizo posible su llegada a la categoría. Williams, en tanto, recurre a su historia como inspiración para seguir construyendo su futuro.
Cadillac, una mirada debajo de la carrocería
Hay una parte de la Fórmula 1 que nunca se ve cuando los autos salen a pista. Horas de diseño, pruebas, fabricación y trabajo en el taller que quedan debajo de la carrocería. Cadillac pone el foco allí con una decoración que incorpora un efecto translúcido sobre los colores habituales del MAC-26.
La propuesta simula una mirada bajo la superficie del monoplaza y busca homenajear a quienes hicieron posible la primera temporada de la escudería estadounidense.
Según explica el equipo, el diseño es “un tributo al ingenio, la innovación y los innumerables esfuerzos invisibles que dieron vida a nuestra temporada debut”.
El escenario también tiene un significado particular. Las Vegas representa la última presentación de Cadillac en casa durante este campeonato y será su primera participación en el circuito que recorre el célebre Strip, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas al volante.
El desafío deportivo sigue pendiente: la escudería todavía busca sus primeros puntos en la Fórmula 1. En ese camino, el cambio de imagen ofrece un reconocimiento a las personas cuyo trabajo cotidiano permitió transformar el proyecto en dos autos en la grilla de partida.
Williams apuesta al cromado
El Williams FW48 también tendrá una imagen exclusiva para este fin de semana. En colaboración con Atlassian, su patrocinador principal, el equipo presenta una decoración cromada pensada para resaltar bajo la iluminación de Las Vegas.
La propuesta alcanza además a sus pilotos: Alex Albon y Carlos Sainz utilizarán buzos y guantes especiales, en sintonía con los colores del auto.
Detrás de esa apariencia, Williams vincula el diseño con una idea que atraviesa su asociación con la compañía tecnológica: aprovechar el conocimiento de su trayectoria para avanzar.
James Vowles, director del equipo, explica que el próximo paso consiste en evolucionar a partir de la experiencia acumulada y de la información que comparten las distintas áreas de la estructura. En ese sentido, destaca el trabajo con Atlassian para convertir casi medio siglo de historia en una herramienta para el futuro.
El vínculo también tiene una aplicación concreta puertas adentro. Mike Cannon-Brookes, cofundador y director ejecutivo de Atlassian, señala que ambas organizaciones trabajan en procesos con inteligencia artificial para conectar conocimientos, proyectos y equipos, con el objetivo de tomar decisiones más rápidas y mejor informadas.