GP de Las Vegas

Cadillac confirmó a Valtteri Bottas y seguirá con Sergio Pérez en 2027

La escudería estadounidense mantendrá su dupla de pilotos para su segunda temporada en la Fórmula 1. El anuncio llegó en la previa del Gran Premio de Las Vegas y dejó al estadounidense Colton Herta sin un lugar como titular en Cadillac para el próximo año.