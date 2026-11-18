«A quien corresponda: ¡me quedo!». Con esa frase, Valtteri Bottas le puso su tono al anuncio que faltaba en Cadillac. En la previa del Gran Premio de Las Vegas, el equipo estadounidense confirmó que el finlandés seguirá en 2027 junto a Sergio «Checo» Pérez, quien ya había renovado en México.
Cadillac confirmó a Valtteri Bottas y seguirá con Sergio Pérez en 2027
La escudería estadounidense mantendrá su dupla de pilotos para su segunda temporada en la Fórmula 1. El anuncio llegó en la previa del Gran Premio de Las Vegas y dejó al estadounidense Colton Herta sin un lugar como titular en Cadillac para el próximo año.
Bottas había firmado un contrato por varias temporadas antes del debut de Cadillac en la Fórmula 1, pero su continuidad para el segundo año dependía de que el equipo ejerciera una opción. El anuncio de la renovación de Pérez en México había dejado abierta esa definición. Ahora, Cadillac tiene confirmados a sus dos titulares para su segunda temporada en la categoría.
La decisión de Cadillac y el lugar de Herta
En un primer año en el que todavía busca sus primeros puntos, Cadillac eligió sostener la dupla que acompañó el debut del equipo. Bottas acumula nueve abandonos en la temporada. Aun así, Dan Towriss, director ejecutivo de la escudería, destacó la experiencia y el compromiso del finlandés para la próxima etapa del proyecto.
Bottas también puso el foco en el trabajo de estos meses. Dijo que el equipo ya sentó las bases y que quiere seguir siendo parte del desarrollo. El desafío que viene es convertir ese aprendizaje en resultados en pista.
La continuidad del finlandés también define el panorama para Colton Herta. El estadounidense, piloto de reserva de Cadillac, era una de las opciones que el equipo había evaluado para el segundo auto. Con Bottas y Pérez confirmados, esa posibilidad queda cerrada para 2027. Cadillac anunciará más adelante quiénes serán sus pilotos de reserva y de pruebas.