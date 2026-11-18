Franco Colapinto vuelve al Strip con una pieza nueva para probar. Mercedes lleva a Las Vegas un turbo que Alpine tiene previsto montar en los dos A526. Tanto el argentino como Pierre Gasly tienen margen dentro del cupo de la temporada. Lo que consigan en la clasificación no se verá afectado por este cambio.
Un turbo nuevo para Franco Colapinto en Las Vegas
Alpine tiene previsto usar la evolución de Mercedes en sus dos autos. Franco y Pierre Gasly podrán incorporarla sin perder puestos en la grilla de partida.
¿Cuánto puede darle al Alpine? En Mercedes esperan una ganancia chica. Toto Wolff explicó que quieren probar el desarrollo en las condiciones de un fin de semana de carrera. En el equipo oficial, el plan es que lo use Kimi Antonelli. George Russell seguirá con el turbo anterior para evitar una penalización.
Por qué Mercedes pudo hacer el cambio
La FIA le dio a Mercedes una posibilidad de evolucionar su unidad de potencia este año y otra para 2027. En la primera medición del ADUO, el programa que permite a los fabricantes acercarse al motor de referencia, el de combustión de Mercedes había quedado entre un 2 y un 4% por debajo. La marca eligió el turbo para aprovechar el permiso de esta temporada.
Para Franco, la primera referencia llegará el jueves 19 a las 21.30 de la Argentina, en la práctica libre. Va a tener tres Grandes Premios para ver qué le aporta la pieza al A526. Después de Las Vegas, quedan Qatar y Abu Dhabi.