Emerson Fittipaldi llegó a Buenos Aires el martes 17 con Balcarce en la agenda. El sábado va a entrar por primera vez, según contó, al museo que lleva el nombre del hombre al que aún llama "el maestro".
Emerson Fittipaldi volvió a la Argentina para homenajear a Fangio
El bicampeón brasileño llegó al país por los 40 años del Museo Fangio. En su paso por el autódromo porteño recordó el abrazo de Carlos Reutemann en el podio de 1975.
Lo esperan para celebrar los 40 años de la institución. Antes de ese encuentro con la historia de Juan Manuel Fangio, el brasileño pasó por una pista donde también está escrita parte de la suya.
En el Autódromo Oscar y Juan Gálvez volvieron a poner un video de 1975. Ahí estaban Emerson y el Lole, abrazados en el podio. Fittipaldi había ganado con el McLaren, James Hunt había llegado segundo y Carlos Reutemann, que peleó adelante con el Brabham, había terminado tercero. Era la segunda victoria del brasileño en Buenos Aires, después de la de 1973 con Lotus.
Jorge Macri trajo a la charla la imagen del abrazo. Antes de hablar de las obras, dijo que era una alegría recibir a Emerson y explicó por qué le daba valor a la visita de figuras como él, "que vivieron ese momento, pero que además entienden el fenómeno de la Fórmula 1 de hoy".
Cuando le preguntaron por esos dos triunfos, Emerson hizo su cuenta. Reutemann ganó tres Grandes Premios de Brasil, en 1977, 1978 y 1981. "Me faltó uno", dijo. También se acordó de los argentinos que viajan a Interlagos y se imaginó a los brasileños haciendo el camino inverso si la Fórmula 1 vuelve al Gálvez. "El automovilismo argentino y brasileño son hermanos".
La primera visita al Museo Fangio
Fittipaldi tenía 25 años cuando ganó su primer Mundial con Lotus, en 1972. Dos temporadas después volvió a ser campeón con McLaren. Al hablar de sus comienzos, nombró a Fangio como su mentor y recordó a José Froilán González y a Pedro y Ricardo Rodríguez. Con Pedro llegó a compartir pista.
La agenda del brasileño tiene una parada el jueves 19, a las 11, en el Automóvil Club Argentino. El sábado 21 será uno de los invitados de honor en Balcarce. El museo abrió sus puertas el 22 de noviembre de 1986.
Lo que vio en el Gálvez
En Villa Soldati, Jorge Macri y el secretario de Deportes, Fabián Turnes, lo acompañaron por la obra. Fittipaldi vio el asfaltado, las defensas y el túnel que conectará con el paddock. Macri contó que trabajan en tres turnos, también de noche, para avanzar antes del verano. Al brasileño le regalaron un colectivo en miniatura con fileteado porteño y un fragmento del viejo autódromo.
La primera cita internacional será la de MotoGP, del 9 al 11 de abril de 2027. El Mundial de Motociclismo volverá a correr en Buenos Aires por primera vez desde 1999. Para la Fórmula 1, que disputó su último Gran Premio en el Gálvez en 1998, todavía se negocia. Macri dijo que busca firmar en marzo un acuerdo por cinco años, a partir de 2028 o 2029. También planteó que la ciudad podría ofrecerse como reemplazo si se libera una fecha en 2027.
Emerson ya tiene su propio plan si eso se concreta. "Espero estar aquí en la inauguración de la Fórmula 1".