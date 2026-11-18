A 27 kilómetros al oeste del Strip, Las Vegas cambia de color. Los carteles de los casinos quedan atrás y aparecen los paredones de arenisca roja y crema del desierto de Mojave.
Del desierto al neón
A 27 kilómetros del Strip, los paredones de Red Rock Canyon cambian el paisaje. En el centro histórico, Fremont Street conserva los carteles de los primeros casinos. La recorrida termina bajo las luces del callejero, donde Franco Colapinto correrá en la madrugada argentina del domingo.
En Red Rock Canyon, un camino de 21 kilómetros pasa entre las formaciones de roca y tiene desvíos para detenerse en los miradores o seguir a pie. Mientras la Fórmula 1 prepara su carrera nocturna, ahí cerca el recorrido más lindo se hace de día.
El paseo por el cañón puede llevar unas horas. La ruta panorámica es de mano única y permite hacer el circuito en auto, con paradas para caminar o mirar cómo cambia el color de la piedra con la luz. En noviembre, el ingreso a ese camino requiere reserva en la franja de 8 a 17.
Desde Las Vegas también se puede salir en helicóptero hacia el sector oeste del Gran Cañón del Colorado, en Arizona. Algunos vuelos pasan sobre la represa Hoover y el lago Mead. Otros incluyen un aterrizaje cerca del río, al pie de los paredones.
El neón de antes, en Fremont Street
Para seguir la recorrida hay que volver a la ciudad y tomar hacia el norte del Strip. En Fremont Street se entiende de dónde viene la fama de Las Vegas. Ahí están el Golden Nugget y los carteles de los viejos casinos, que ya atraían gente mucho antes de que los grandes hoteles se instalaran sobre Las Vegas Boulevard.
Hoy, una pantalla de luces LED cubre parte de la calle peatonal. Debajo hay músicos en vivo, gente que se detiene a mirar y fachadas que todavía conservan los neones de otras épocas.
Hacia Fremont East aparecen bares más chicos y carteles restaurados. Y en el Arts District, sobre Main Street y sus alrededores, hay galerías, murales y locales de ropa vintage. Son dos buenas paradas para hacer a pie antes de que empiece la actividad en pista.
El día que el Lole quedó a un punto
Antes de que la recta del Strip se convirtiera en la postal del Gran Premio, la Fórmula 1 corrió en el estacionamiento del Caesars Palace. Fue el 17 de octubre de 1981 y Carlos Reutemann llegó a esa última fecha con un punto de ventaja sobre Nelson Piquet.
Siete meses antes, bajo la lluvia de Jacarepaguá, el Lole iba primero cuando desde el muro de Williams le mostraron el cartel «JON–REU». Le pedían que dejara pasar a Alan Jones, su compañero de equipo. Reutemann siguió adelante y ganó en Brasil.
En Las Vegas, los dos que llegaron separados por un punto se tocaron antes de la carrera. En una práctica del viernes, el Williams de Reutemann trepó sobre una rueda trasera del Brabham de Piquet y volvió a boxes para que revisaran la suspensión. El 1m17s821 que el Lole había marcado el jueves le alcanzó para conservar la pole. A su lado largó Jones.
El australiano tomó la punta en la largada. Reutemann perdió terreno desde la primera vuelta y en la 17 lo pasó Piquet. Jones ganó, el santafesino terminó octavo y al brasileño le alcanzó con el quinto puesto para llevarse el título por 50 puntos a 49.
Con los años le preguntaron por qué no había intentado frenar a Piquet cuando lo pasó. "Yo fui leal a mis principios", respondió el Lole, en una declaración varios años después de la temporada 81.
La categoría volvió al mismo estacionamiento en 1982. Ganó Michele Alboreto y Keke Rosberg se consagró campeón. Pasaron 41 años hasta el regreso, en 2023, ya con el callejero que recorre Las Vegas Boulevard. Allí se corrió también en 2024 y 2025. La de 2026 será la sexta visita de la Fórmula 1 a Las Vegas y la cuarta en el trazado actual.
Cuando el Strip se convierte en pista
De día, la gente pasea entre hoteles, casinos y vidrieras. El sábado, ese tramo de Las Vegas Boulevard va a cambiar de ritmo. Se corta el tránsito, se cierran los accesos con barreras y se tapan los semáforos que quedan fuera de servicio. A la noche, quienes horas antes caminaban por el Strip ven pasar a fondo a los Fórmula 1 frente al Venetian, el Caesars Palace y el Bellagio.
El año pasado, buena parte del movimiento entre una sesión y otra se concentró en los hoteles. Este sábado, The Cosmopolitan tendrá a Martin Garrix en el Marquee Dayclub antes del Gran Premio. Después de la bandera a cuadros, el australiano Fisher estará a cargo de la música en el club nocturno del mismo hotel.
La transformación lleva horas. El sábado 21, los cortes empiezan a las 13 y a las 14.45 el circuito queda cerrado al tránsito local, más de cinco horas antes de la largada. A medianoche, ya terminada la carrera, empieza la reapertura por etapas. A las 2 de la madrugada del domingo, hora de Las Vegas, está previsto que el Strip vuelva a tener tránsito.
La Sphere, al borde de la pista
Una noche parece la Luna. Otra, una pelota de básquet o un ojo enorme. Así cambia de aspecto la Sphere, la sala de espectáculos de 112 metros de alto que se inauguró en 2023 con U2. Las imágenes cubren toda la superficie exterior, una pantalla LED de casi 54.000 metros cuadrados que se ve desde la calle.
En el Gran Premio, la esfera queda junto a uno de los sectores más trabados del callejero. Los autos pasan por la curva 5 y, poco después, encadenan la chicana de las curvas 7 a 9.
Al pie de la pantalla hay tribunas y un escenario donde habrá música en vivo durante el fin de semana. El sábado, el último show será puertas adentro. A las 23.30, hora de Las Vegas, los Backstreet Boys darán en la Sphere el recital oficial posterior a la carrera.
El callejero mide 6.201 metros, tiene 17 curvas y la carrera está pactada a 50 vueltas. Franco Colapinto tendrá la clasificación a la 1 del sábado 21 de noviembre, hora argentina. El Gran Premio se larga a las 20 del sábado en Las Vegas, cuando en la Argentina ya será la 1