Al final de la recta, el piloto pisa el freno y las pastillas aprietan el disco que gira con la rueda. La fricción reduce la velocidad del auto y genera calor. Apenas el piloto suelta el pedal y vuelve a acelerar, el aire empieza a llevarse ese calor. Y ahí aparece el desafío para los ingenieros. El disco tiene que disipar el calor de la frenada y llegar a la próxima curva lo bastante caliente para responder como espera el piloto.
¿Por qué a un Fórmula 1 le conviene que sus frenos no se enfríen de más?
La F1 y el proveedor de frenos trabajan en un disco experimental que Red Bull habría probado en Austin y México. La hipótesis del analista técnico Giorgio Piola apunta a unos pequeños orificios que ayudarían a conservar temperatura entre una frenada y la siguiente.
Esa segunda parte es la que pone bajo la lupa un desarrollo de Brembo, ahora se sabe que Red Bull habría ensayado discos experimentales en las prácticas de Austin y México. El equipo mantuvo la pieza fuera del alcance de las cámaras y, hasta ahora, su diseño sigue sin confirmarse.
Qué podría cambiar en el disco
Si miramos un disco de Fórmula 1 de canto, se ven los orificios de ventilación. Son las entradas a cientos de conductos por los que circula el aire para extraer calor. Si lo miramos de frente, vemos la superficie sobre la que trabajan las pastillas. Ahí también puede haber ranuras poco profundas, que sirven para despejar residuos. Alpine y Williams ya usaron discos ranurados en 2024 y McLaren los llevó a Abu Dhabi en 2025.
La hipótesis de Piola ubica la novedad en la cara interna del disco. En su dibujo aparecen pequeñas cavidades que se abren de ese lado y terminan dentro del material, como un pozo con fondo. Por eso se las llama orificios ciegos. Los conductos de ventilación seguirían haciendo su trabajo. De esa manera las cavidades dejarían parte de la superficie menos expuesta a la corriente de aire y podrían hacer que el disco perdiera calor más despacio en la recta.
Para el piloto, la ventaja sería encontrar una respuesta más pareja al pisar el pedal después de pasar varios segundos sin tocarlo. Las largas rectas de Las Vegas ayudan a entender el problema. Entre una frenada fuerte y la siguiente, el disco tiene tiempo de enfriarse.
La pista que le dio un Ferrari de resistencia
Piola llegó a esa idea al observar los discos del Ferrari 499P del Mundial de Resistencia. En la superficie de frenado vio ranuras de distintas profundidades. A medida que el disco se gasta, las menos profundas desaparecen primero. Así, los mecánicos pueden ver cuánto material se consumió.
En el Ferrari, esas marcas sirven para seguir el desgaste. En el disco que imagina Piola para la Fórmula 1, los huecos tendrían una función térmica. Lo que le llamó la atención fue cómo se podía intervenir la superficie del disco y conservar la ventilación interna.
Por qué aparece ahora
El reglamento técnico de 2026 les dio más margen a los diseñadores para trabajar en los frenos. Los autos tienen menos carga aerodinámica y neumáticos más chicos, que trabajan con presiones más altas. Eso cambia las condiciones en las que el neumático tiene que transmitir al asfalto la fuerza de frenado y abre la puerta a revisar cómo se manejan la temperatura y el desgaste de los discos.
En Las Vegas, la atención estará puesta en la cara interna de los discos del Red Bull. Una foto clara podría confirmar si las cavidades que dibujó Piola están ahí. Para saber cuánto calor ayudan a conservar harían falta los datos de las pruebas.