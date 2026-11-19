Cuando dos autos llegan pegados a la última curva, los que seguimos la Fórmula 1 al detalle vamos de la imagen al cronómetro. Miramos cuántas décimas los separan y esperamos a ver quién frena más tarde. A partir de 2027, en una escena así también podríamos ver qué pasa con el pulso del que va al volante.
La Fórmula 1 mostrará en vivo el esfuerzo físico de los pilotos
Un innovador dispositivo biométrico registrará el ritmo cardíaco al volante y permitirá que la transmisión oficial muestre la tensión real en momentos decisivos.
Para hacerlo, la Fórmula 1 firmó un acuerdo de cuatro años con WHOOP, la empresa que desarrolló el dispositivo. Los pilotos que se sumen llevarán un sensor sobre el bíceps, dentro de una manga resistente al fuego. El sensor registrará el pulso mientras manejan y la producción podrá mostrar en vivo cómo cambia, por ejemplo, cuando se apagan los semáforos o cuando un piloto llega a la última vuelta con un rival encima.
Qué nos va a contar ese número
La idea es que podamos ver cuántas veces le late el corazón por minuto y qué tan cerca está ese valor del máximo de ese piloto. La Fórmula 1 y los participantes definirán qué mediciones se harán públicas. Los pilotos y sus equipos también tendrán acceso a los registros. El sistema permitirá seguir el descanso y la recuperación durante los viajes entre carreras. Queda por saber en qué Gran Premio aparecerán los primeros gráficos.
Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, dijo que el sistema permitirá que los aficionados entiendan mejor «lo que algunos de nuestros pilotos experimentan física y mentalmente durante los momentos más intensos de una carrera».
Un antecedente al volante y otro frente al blanco
En Daytona ya vimos algo parecido. Durante una carrera de NASCAR en agosto de 2021, NBC mostró las pulsaciones de varios pilotos que llevaban dispositivos del mismo proveedor.
En los Juegos Olímpicos de Tokio, el público pudo ver el pulso de los arqueros mientras apuntaban al blanco. En ese caso, cámaras de alta velocidad detectaban cambios mínimos en el rostro de quienes habían aceptado participar. La Fórmula 1 ya tiene sus propios momentos para contar con ese dato, desde la espera en la grilla de partida hasta la última frenada.
El acuerdo también incluye a la F1 Academy, donde la categoría busca dar más visibilidad a la preparación y el rendimiento de las jóvenes pilotos.