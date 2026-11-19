La llovizna se hizo más intensa apenas se puso en marcha la primera práctica del Gran Premio de Las Vegas. El agua se acumuló en varios sectores del circuito callejero y la actividad se redujo casi por completo a vueltas de instalación.
La lluvia dejó sin tiempos la primera práctica de Fórmula 1 en Las Vegas
Franco Colapinto salió en los minutos finales y controló el Alpine después de pasar por un charco. Solo 17 pilotos giraron y cinco se quedaron en boxes durante toda la sesión.
Sergio Pérez fue el primero en salir, con neumáticos de lluvia extrema. El Cadillac ya mostraba dificultades de tracción a baja velocidad y volvió a boxes al cabo de una vuelta. Con unos 12 grados de temperatura ambiente y charcos sobre el asfalto, los equipos fueron probando las condiciones de a poco. La bandera a cuadros cayó sin que ningún piloto registrara un tiempo.
Colapinto salió sobre el final
Alpine esperó hasta los últimos minutos para mandar a pista a Pierre Gasly y Franco Colapinto. En su vuelta de instalación, el argentino pasó por un charco y alcanzó a corregir el auto cuando se le fue la cola. Fue uno de los momentos más delicados de la tanda.
Los cinco que se quedaron en boxes fueron Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, Lance Stroll, de Aston Martin, y Liam Lawson y Arvid Lindblad, de Racing Bulls.
La lluvia también complicó una prueba de Haas
Haas tenía previsto probar un nuevo alerón trasero en la primera práctica. Rafael Câmara y Ryo Hirakawa salieron con neumáticos de lluvia extrema, pero el equipo solo pudo rodar con el alerón cerrado. Con la pista mojada, la Fórmula 1 no permite activar ese sistema. Para Câmara, que venía de debutar en San Pablo, la lluvia también recortó el tiempo en pista que tenía para seguir adaptándose al Haas.
La segunda práctica, a la 1 de la madrugada
La FP2 quedó programada para la 1.00 del viernes 20 de noviembre en la Argentina. El pronóstico anticipaba una mejora para esa segunda tanda, aunque el frío dejaba abierta la pregunta de cuánto podía secarse la pista entre sesiones