La lluvia dejó a la Fórmula 1 sin tiempos de referencia en la primera práctica de Las Vegas. Cuando los autos volvieron a salir, el asfalto seguía mojado y Alpine terminó la noche con sus dos pilotos entre los diez primeros. Franco Colapinto fue noveno y Pierre Gasly quedó segundo, a sólo 71 milésimas de George Russell, que se quedó con el mejor registro en el último giro.
Colapinto fue noveno bajo la lluvia en Las Vegas y Gasly quedó a 71 milésimas de Russell
El argentino completó 15 vueltas en una segunda práctica libre que se corrió sobre piso mojado. El británico de Mercedes marcó el mejor tiempo con la bandera a cuadros, segundo fue Gasly y Leclerc terminó tercero.
El argentino dio 15 vueltas y marcó 1m49s229, a 1s957 del Mercedes. Quedó a 186 milésimas de Kimi Antonelli, octavo, y apenas dos por delante de Fernando Alonso. Gasly, con 16 giros, bajó su registro en el cierre y se metió entre Russell y Charles Leclerc, que terminó tercero a 333 milésimas de la punta.
De los neumáticos de lluvia a los intermedios
Los primeros giros fueron con neumáticos de lluvia extrema. A medida que se fue formando una huella más seca, Lando Norris fue el primero en probar los intermedios, poco después del primer cuarto de hora. Con ese cambio pasó al frente y bajó su tiempo hasta 1m50s930. Más tarde, Leclerc fue el primero en romper la barrera del minuto y 50 segundos y llegó a plantear por radio que se acercaba el momento de poner gomas lisas. La tanda se completó con intermedios.
Cuando quedaban poco más de diez minutos, unos plásticos sobre el asfalto, en el ingreso a la última curva, obligaron a sacar la bandera roja. La pista se habilitó con seis minutos por delante y ahí se definió la práctica. Russell cerró su vuelta en 1m47s272 justo cuando cayó la bandera a cuadros. Gasly aprovechó esa última salida para superar al Ferrari.
Isack Hadjar también estuvo en la pelea por el mejor tiempo. El piloto de Red Bull llegó a ponerse primero con 1m48s407 y, tras la bandera roja, venía en ritmo para volver arriba cuando se encontró con el Haas de Oliver Bearman en las últimas curvas. Terminó cuarto, por delante de Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Lando Norris.
Max Verstappen recién pudo registrar una vuelta cronometrada en los últimos minutos. El neerlandés reportó problemas con su auto y terminó 13º, con nueve giros, la menor cantidad de la sesión.
Clasificación completa de la FP2 en Las Vegas
Pos. N.º Piloto Equipo Tiempo o diferencia Vueltas
1 63 George Russell Mercedes 1:47.272 23
2 10 Pierre Gasly Alpine +0.071 s 16
3 16 Charles Leclerc Ferrari +0.333 s 28
4 6 Isack Hadjar Red Bull +1.135 s 20
5 81 Oscar Piastri McLaren +1.181 s 24
6 44 Lewis Hamilton Ferrari +1.211 s 26
7 1 Lando Norris McLaren +1.565 s 22
8 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.771 s 23
9 43 Franco Colapinto Alpine +1.957 s 15
10 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.959 s 21
11 18 Lance Stroll Aston Martin +2.510 s 23
12 23 Alexander Albon Williams +2.557 s 23
13 3 Max Verstappen Red Bull +2.869 s 9
14 11 Sergio Pérez Cadillac +3.159 s 17
15 87 Oliver Bearman Haas +3.427 s 22
16 30 Liam Lawson Racing Bulls +3.737 s 12
17 41 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.876 s 13
18 55 Carlos Sainz Williams +4.299 s 11
19 27 Nico Hülkenberg Audi +4.535 s 16
20 5 Gabriel Bortoleto Audi +5.053 s 15
21 77 Valtteri Bottas Cadillac +5.522 s 14
22 51 Rafael Câmara Haas +6.317 s 20
GP de Las Vegas 2026 | Próximos horarios de Colapinto
Viernes 20 de noviembre 21:30 Práctica libre 3
Sábado 21 de noviembre 01:00 Clasificación
Domingo 22 de noviembre 01:00 Carrera (50 vueltas)
La clasificación es en la madrugada del viernes al sábado y la carrera, del sábado al domingo.