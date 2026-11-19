Cuando dos pilotos llegan a la par a una curva, un detalle puede definir si la maniobra termina en sanción. ¿Había margen para dejar espacio? ¿Alguno perdió el control del auto? La FIA quiere que esas preguntas se respondan con un criterio más parejo de un Gran Premio a otro. Por eso, a partir de 2027 empezará a incorporar comisarios deportivos a tiempo completo en la Fórmula 1.
La FIA suma comisarios a tiempo completo para unificar criterios en la Fórmula 1
El plan de Mohammed Ben Sulayem arrancará en 2027 con un grupo reducido de oficiales. El desafío será que los pilotos sepan qué criterio se les va a aplicar, aunque cambien los comisarios de una carrera a otra.
Hoy, para cada fecha se elige a cuatro comisarios de un grupo más amplio, entre ellos un expiloto. En Las Vegas, por ejemplo, ese lugar lo ocupa Vitantonio Liuzzi. Desde 2027, los primeros oficiales con dedicación completa se sumarán a los que ya trabajan en las carreras. El esquema será mixto, conservará al comisario expiloto y se ampliará a partir de 2028. La meta es contar con un departamento de entre 12 y 15 personas a tiempo completo. Federation Internationale de l'Automobile
¿Qué puede cambiar en las decisiones?
El valor de tener un equipo permanente aparece también entre carreras. Con tiempo para revisar incidentes de distintas fechas, los comisarios podrán comparar qué pesó en cada decisión y detectar cuándo una misma pauta se interpretó de formas diferentes. Para el piloto, eso se traduce en algo concreto. Al pelear una posición, puede tener más claro qué margen le da el reglamento para atacar o defenderse.
Dos maniobras pueden parecer iguales en la repetición y tener diferencias que cambien el fallo. Por ejemplo, cuánto espacio había a la salida de la curva o si el piloto que iba por adentro todavía tenía el auto bajo control. La consistencia se va a medir en cómo se evalúan esos detalles y en qué tan claro queda explicado por qué se aplicó una sanción.
Lo que queda por definir
El anuncio de la FIA deja abierta una cuestión para 2027. Todavía falta saber cuántos comisarios a tiempo completo habrá en cada panel y cómo se trasladarán los criterios que surjan de las revisiones a los oficiales que se alternan entre fechas. Ese punto importa porque durante la transición seguirán conviviendo las dos modalidades.
Ben Sulayem vinculó la medida con la apertura del Centro de Operaciones Remotas y la formación de oficiales. La FIA también prevé que el nuevo equipo pueda señalar qué reglas necesitan aclararse. Ahí puede estar el efecto más duradero del cambio. Si una misma maniobra genera dudas cada vez que aparece, revisar la pauta que la regula le sirve tanto al comisario que tiene que resolver como al piloto que tiene que decidir en plena carrera.