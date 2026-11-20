Franco Colapinto ya hace las cuentas para el viernes en Las Vegas. Si se cumple el pronóstico, tendrá una sola tanda en seco antes de salir a buscar un lugar en la grilla de partida. Después de un jueves condicionado por el agua y el frío, el argentino anticipa una última práctica con mucho tránsito y poco tiempo para encontrar el ritmo.
Por qué Colapinto espera un viernes "casi como un fin de semana con sprint" en Las Vegas
Con la previsión de pista seca, el argentino tendrá una sola práctica para conocer el comportamiento del Alpine en esas condiciones antes de clasificar. Gasly fue segundo el jueves y el equipo espera la FP3 para saber cuánto puede aprovechar un circuito que, en los papeles, le cae bien al auto.
"Fue un día un poco frustrante porque, como piloto, querés salir y dar vueltas. Pero sabíamos que las condiciones eran distintas a las que esperamos para el resto del fin de semana", explicó Colapinto.
El agua acumulada dejaba el asfalto muy resbaladizo y, con las bajas temperaturas, la pista tardaba en secarse. Ante la previsión de piso seco para lo que queda del fin de semana, el argentino entendió que había poco por aprender en esas condiciones y que no valía la pena correr riesgos.
"Va a sentirse casi como un fin de semana con sprint, con una sola práctica en seco antes de la clasificación. Probablemente haya muchos autos en pista en la FP3".
Colapinto terminó noveno en la segunda tanda, con 1m49s229, y completó 17 vueltas en toda la jornada. Alpine sumó 35 giros y 217 kilómetros entre sus dos autos.
Gasly encontró ritmo y Alpine espera la prueba en seco
Pierre Gasly fue segundo en la FP2 con 1m47s343, a 71 milésimas de George Russell. El francés contó que en la primera tanda había demasiada agua acumulada para buscar un tiempo. En la segunda, ya sin lluvia, esperó a que mejoraran las condiciones para salir con intermedios y fue ganando velocidad a medida que encontró agarre.
"Me sentí bastante cómodo en esas condiciones y fui aumentando el ritmo de a poco", dijo Gasly. El francés quiere comprobar cómo responde el Alpine en seco, con una pista más parecida a la que espera encontrar en la clasificación y en la carrera.
Steve Nielsen, director general de Alpine
«Fue un día muy difícil para los pilotos, con la lluvia y la pista mojada. Por supuesto que da gusto vernos segundos en la tabla de tiempos, pero hay que tomar ese resultado con cautela por cómo evolucionó la pista en el cierre de la sesión.
"Después de un par de carreras difíciles, siempre pensamos que este circuito podía adaptarse a las características de nuestro auto. Tenemos ganas de girar en seco mañana y ver cómo se comporta. Lo que mostramos hoy nos deja con buenas expectativas"
"Tenemos algunas cosas para revisar esta noche, aunque las condiciones de hoy pueden ser distintas a las que esperamos para el resto del fin de semana. Fue un comienzo positivo y queremos ver qué podemos hacer con los dos autos".