GP de Las Vegas

Por qué Colapinto espera un viernes "casi como un fin de semana con sprint" en Las Vegas

Con la previsión de pista seca, el argentino tendrá una sola práctica para conocer el comportamiento del Alpine en esas condiciones antes de clasificar. Gasly fue segundo el jueves y el equipo espera la FP3 para saber cuánto puede aprovechar un circuito que, en los papeles, le cae bien al auto.