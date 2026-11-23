El partido entre Marruecos y Colombia por el Mundial de Talla Baja terminó con una pelea entre jugadores de ambos seleccionados. Tras el empate 1-1 en Rabat, sede de la competencia, la discusión derivó en golpes y obligó a intervenir a la policía.
Video: Marruecos y Colombia terminaron a las piñas en el Mundial de Talla Baja
Los jugadores se enfrentaron después del empate 1-1 y la policía intervino para separarlos. Ambos seleccionados llegaban al cruce con el mismo puntaje en el grupo A.
Los equipos llegaban con el mismo puntaje y disputaban el primer lugar del grupo A. El enfrentamiento se produjo después del pitazo final y quedó registrado en imágenes que circularon en redes sociales.
Qué habría provocado la pelea
De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto habría comenzado por la forma en que algunos futbolistas colombianos celebraron el empate frente a sus rivales.
Ese festejo habría sido interpretado como una falta de respeto por integrantes del seleccionado anfitrión. La discusión escaló hasta convertirse en una pelea entre jugadores de ambos planteles, con intervención policial para intentar separarlos.
Argentina ya está en cuartos
El torneo se disputa del 20 al 30 de noviembre en la capital marroquí y es la segunda edición del Mundial de Talla Baja. La primera se realizó en Buenos Aires en 2023, cuando la selección argentina conquistó el título.
El conjunto nacional ya aseguró su clasificación a los cuartos de final después de ganar sus dos primeros encuentros del grupo C: venció por 5-0 a Jordania y por 3-1 a Irak. Martín Antúnez lleva cinco goles en la competencia.
Antes del debut, el plantel argentino había organizado una colecta para pagar los pasajes. El defensor Marcos Senesi realizó un aporte decisivo que permitió viajar con la delegación completa.