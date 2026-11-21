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CONMEBOL ratificó por unanimidad su respaldo a Gianni Infantino para las elecciones de la FIFA

Con el apoyo de las diez federaciones miembro, la entidad sudamericana confirmó su acompañamiento a la candidatura del actual presidente de la FIFA, quien buscará extender su mandato en los comicios previstos para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos.