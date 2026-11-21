La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ratificó por unanimidad su respaldo a Gianni Infantino como candidato a la presidencia de la FIFA, de cara a las elecciones que se realizarán en marzo de 2027.
CONMEBOL ratificó por unanimidad su respaldo a Gianni Infantino para las elecciones de la FIFA
Con el apoyo de las diez federaciones miembro, la entidad sudamericana confirmó su acompañamiento a la candidatura del actual presidente de la FIFA, quien buscará extender su mandato en los comicios previstos para el 18 de marzo de 2027 en Marruecos.
La decisión fue adoptada por el Consejo del organismo sudamericano durante una reunión en Barranquilla, Colombia, en la previa de la final de la Copa Sudamericana. El apoyo contó con el aval de las diez asociaciones miembro y reafirmó la postura que la entidad había expresado en el Congreso de la FIFA celebrado en Paraguay en mayo de 2025.
A través de un comunicado oficial, la CONMEBOL destacó la continuidad de su respaldo al dirigente suizo, quien está al frente del máximo organismo del fútbol mundial desde 2016 y buscará renovar su mandato por un nuevo período.
El respaldo unánime de las diez federaciones sudamericanas
En el comunicado difundido este viernes, la CONMEBOL confirmó que su Consejo resolvió acompañar nuevamente la candidatura de Infantino.
"El Consejo de la CONMEBOL, reunido en Barranquilla en la víspera de la final de la Copa Sudamericana, ratificó por unanimidad su firme apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA", señaló la entidad.
Además, explicó que esta posición se mantiene desde mayo de 2025 y responde a una valoración de la gestión del actual presidente.
"El respaldo de la CONMEBOL, asumido ya en el Congreso de la FIFA celebrado en Paraguay en mayo de 2025, se ha mantenido inalterable a lo largo de los meses, como un reconocimiento al liderazgo de Infantino y a los cambios positivos que el fútbol mundial ha experimentado en los últimos años", agregó el organismo.
De esta manera, las diez asociaciones nacionales que integran la confederación sudamericana ratificaron una posición común de cara al próximo proceso electoral.
Infantino buscará extender su gestión al frente de la FIFA
Gianni Infantino asumió la presidencia de la FIFA en febrero de 2016, tras suceder a Joseph Blatter. Posteriormente, fue reelegido en 2019 y 2023, por lo que los comicios de 2027 representarán una nueva instancia para definir la conducción del fútbol mundial.
El dirigente suizo cuenta ahora con el respaldo formal de la CONMEBOL, que ya había manifestado su apoyo a su continuidad durante el Congreso de la FIFA realizado en Paraguay.
La elección tendrá lugar en un escenario de competencia con otros postulantes que también aspiran a conducir la entidad rectora del fútbol internacional.
Cuándo serán las elecciones y quiénes son los candidatos
La elección de las nuevas autoridades de la FIFA se realizará el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso que tendrá lugar en Rabat, Marruecos.
Además de Infantino, entre los candidatos mencionados se encuentran el francés Philippe Diallo, vinculado a la UEFA, y el japonés Kozo Tashima, representante de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).
La votación definirá quién estará al frente de la FIFA durante el próximo período, en un proceso electoral en el que el respaldo de las confederaciones continentales constituye uno de los principales factores de posicionamiento de las candidaturas.