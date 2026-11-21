Inter Miami comenzará este sábado su camino en los playoffs de la MLS 2026, con el objetivo de defender el título conseguido en la temporada anterior.
Messi y el Inter Miami ponen en marcha la defensa de la corona ante Columbus Crew
El equipo de Lionel Messi recibirá este sábado a Columbus Crew desde las 20, en el Nu Stadium, por el primer partido de la serie de la Conferencia Este. Las Garzas llegan como campeones defensores y con el argentino como máximo goleador de la temporada, mientras que su rival atraviesa un gran momento y ganó ocho de sus últimos nueve encuentros.
Desde las 20 (hora argentina), el conjunto de Lionel Messi recibirá a Columbus Crew en el Nu Stadium de Miami, por el primer encuentro de la serie correspondiente a la primera ronda de la Conferencia Este.
El enfrentamiento se disputará al mejor de tres partidos. El segundo compromiso está programado para el viernes 27 de noviembre en Columbus y, en caso de ser necesario un tercer encuentro, se jugará nuevamente en Miami el 1 o 2 de diciembre.
El ganador de la serie avanzará a las semifinales de conferencia, donde enfrentará al vencedor del cruce entre New England y Philadelphia.
Messi y un Inter Miami que busca defender la corona
Las Garzas llegan a esta instancia como campeones defensores y segundos de la Conferencia Este, con 60 puntos acumulados durante la fase regular, producto de 16 victorias, 12 empates y seis derrotas.
El equipo de Miami tuvo una de las ofensivas más destacadas del campeonato, con 80 goles convertidos. Su principal referencia fue Lionel Messi, quien cerró la temporada con 26 tantos y 17 asistencias, números que le permitieron conquistar la Bota de Oro de la MLS por segunda vez consecutiva. De esta manera, se convirtió en el primer futbolista en conseguir ese reconocimiento en dos temporadas seguidas.
Sin embargo, el conjunto dirigido por Cristian "Kily" González terminó la fase regular con algunas dudas, luego de igualar 3-3 frente a Charlotte, en un partido en el que llegó a tener una ventaja de tres goles.
Además, los antecedentes recientes frente a Columbus Crew no son favorables: durante la temporada regular empataron 2-2 en agosto y el equipo de Ohio se impuso por 2-1 en septiembre, con un gol de Messi de tiro libre.
Para este compromiso, Inter Miami no podrá contar con Mateo Silvetti ni Tadeo Allende.
Columbus Crew llega en alza y buscará repetir el último triunfo
Columbus Crew afrontará la serie después de protagonizar una importante recuperación en la Conferencia Este. El equipo terminó séptimo, con 47 puntos, tras conseguir 14 victorias, cinco empates y 15 derrotas.
Su presente contrasta con el inicio de la temporada: el 1 de septiembre se encontraba en el último puesto de la conferencia, pero logró ganar ocho de sus últimos nueve partidos, incluidos seis triunfos consecutivos. Cerró la fase regular con una victoria por 4-3 frente a Chicago Fire.
El equipo es conducido de manera interina por Laurent Courtois, quien asumió tras la salida de Henrik Rydström en mayo. Durante el mercado de verano también sufrió modificaciones importantes en su plantel, con las partidas de Max Arfsten y Diego Rossi.
Tricampeón de la MLS Cup y ganador de la edición 2023, Columbus disputará su cuarta postemporada consecutiva. Además, cuenta con un antecedente reciente favorable ante Inter Miami: en septiembre se impuso por 2-1 con un gol de Jamal Thiaré en el minuto 98.
Probables formaciones, TV y horario
Para el primer encuentro de la serie, Inter Miami tendría entre sus titulares a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, en un equipo que buscará hacerse fuerte como local. Se podrá ver en Apple TV.
Probables formaciones:
- Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian "Kily" González.
- Columbus Crew: Patrick Schulte; Farsi, Moreira, Zawadzki, Amundsen; Zaroury, Chambost, Bengoura, Habroune; Rodríguez y Tapia. DT: Laurent Courtois (interino).