Playoffs de la MLS

Messi y el Inter Miami ponen en marcha la defensa de la corona ante Columbus Crew

El equipo de Lionel Messi recibirá este sábado a Columbus Crew desde las 20, en el Nu Stadium, por el primer partido de la serie de la Conferencia Este. Las Garzas llegan como campeones defensores y con el argentino como máximo goleador de la temporada, mientras que su rival atraviesa un gran momento y ganó ocho de sus últimos nueve encuentros.