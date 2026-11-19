Este sábado, desde las 17.30 y contra el Deportivo Morón, Colón juega el partido más importante de los últimos años: será local del “Gallito” en un doble cruce de mata-mata (ida y vuelta) por los cuartos del final del Reducido de la Primera Nacional y buscando el segundo boleto a Primera División.
El Litoral junto a Colón con una cobertura muy especial
Dos horas antes que arranque Colón-Morón habrá móviles en vivo desde la cancha, invitados y producciones especiales. Los 90 minutos en vivo por el YouTube de El Litoral y el post partido desde el Brigadier López.
Es por eso que El Litoral, sponsor oficial del Club Atlético Colón, tendrá una cobertura muy especial desde las 15.30, que se podrá seguir por CyD Litoral, las redes, el sitio web y el canal propio de YouTube.
Con la conducción en piso de Darío Pignata, el estudio móvil estará a cargo de Enrique Cruz en el propio Cementerio de los Elefantes junto a Luciano Villarroel. Serán dos horas en vivo desde la cancha para mostrar colorido, llegada de los planteles y toda la previa al pitazo inicial.
Cuando arranquen los 90 minutos, el relato de Rodrigo Quintana y los comentarios de Darío Pignata junto a Enrique Cruz: todo por el Canal de YouTube del Diario El Litoral y sus restantes plataformas.
Finalmente y después del partido, las repercusiones, análisis de las jugadas, polémicas, rueda de prensa y entrevistas de Colón-Morón, recordando que la revancha será el sábado 28 en el estadio del Lejano Oeste.