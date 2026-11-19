Colón de San Justo atraviesa una etapa decisiva de la temporada y parece dispuesto a ir por todo. El último campeón de la Liga Santafesina dio otro paso firme en los playoffs del Clausura Lautaro Fagioli al derrotar 3-1 a Ciclón Racing, en el encuentro que abrió este miércoles la instancia de cuartos de final.
Colón de San Justo va por todo
El último campeón superó 3-1 a Ciclón Racing y avanzó a las semifinales de los playoffs del Clausura Lautaro Fagioli. Ahora, el rojiblanco cambia el chip y se prepara para otro gran desafío: el domingo recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú por el Federal Amateur, con el sueño intacto de llegar al Federal A.
El conjunto rojiblanco golpeó en los momentos importantes y terminó imponiendo su jerarquía en el Portón del Norte. Pariani abrió el camino, Arroyo amplió la diferencia desde el punto penal y Albarracín sentenció la historia para el equipo de San Justo.
Ciclón Racing encontró el descuento por intermedio de Cristaldo, pero no logró torcer el rumbo de un partido que terminó quedando en manos del campeón.
El campeón sigue en carrera
Con esta victoria, Colón de San Justo espera rival para la próxima instancia del torneo doméstico, mientras la atención comienza a centrarse en un objetivo de enorme trascendencia para la institución: el Torneo Regional Federal Amateur.
El calendario no le da respiro. El domingo, el rojiblanco volverá a salir a escena, esta vez por la competencia nacional, donde recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú. El desafío forma parte del camino hacia el ascenso al Federal A y representa una nueva oportunidad para un equipo que viene sosteniendo una campaña de alto vuelo.
La combinación entre los playoffs liguistas y el Federal Amateur obliga a Colón SJ a administrar energías, pero también le permite mantenerse competitivo en dos frentes. La ilusión de repetir protagonismo en la Liga se mezcla con el gran sueño federal.
Los otros cruces
Los cuartos de final del Clausura Lautaro Fagioli continuarán este viernes, desde las 21, cuando Sanjustino reciba a La Perla del Oeste. El encuentro tendrá como árbitro a Maximiliano Manduca.
La programación se completará el sábado con dos partidos a las 16. Universidad enfrentará a Unión, con Ariel Correa como juez, mientras que Náutico El Quillá recibirá a La Salle, en el predio del Tiburón, bajo el arbitraje de Joaquín Urbani.
La definición entra en su tramo más apasionante. Colón SJ ya hizo su parte, eliminó a Ciclón Racing y ahora apunta a un nuevo desafío. Primero, el sueño liguista; después, toda la atención estará puesta en la aventura federal. En San Justo, la ilusión está más viva que nunca.