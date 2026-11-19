Liga Santafesina de Fútbol

Colón de San Justo va por todo

El último campeón superó 3-1 a Ciclón Racing y avanzó a las semifinales de los playoffs del Clausura Lautaro Fagioli. Ahora, el rojiblanco cambia el chip y se prepara para otro gran desafío: el domingo recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú por el Federal Amateur, con el sueño intacto de llegar al Federal A.