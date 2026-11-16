Novena edición

El Lagunerito volvió a encender la pasión junto a la Setúbal

Ciclón Racing puso en marcha una nueva edición del tradicional torneo de divisiones inferiores. Con Hugo Servín al frente de la coordinación general, la novena edición comenzó con una gran convocatoria y una postal inigualable: fútbol, luces y la laguna Setúbal como escenario.