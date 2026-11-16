El fútbol infantil volvió a tener su gran fiesta en Ciclón Racing. Desde las 18.30, comenzó a rodar la pelota en la novena edición del Lagunerito, el tradicional torneo de divisiones inferiores que reúne a clubes y academias y que, año tras año, se transforma en una verdadera celebración para chicos, familias y entrenadores.
El Lagunerito volvió a encender la pasión junto a la Setúbal
Ciclón Racing puso en marcha una nueva edición del tradicional torneo de divisiones inferiores. Con Hugo Servín al frente de la coordinación general, la novena edición comenzó con una gran convocatoria y una postal inigualable: fútbol, luces y la laguna Setúbal como escenario.
Con la coordinación general de Hugo Servín, responsable de llevar adelante cada detalle de la competencia, el certamen volvió a instalarse en uno de los escenarios más particulares que tiene el fútbol santafesino. La cancha principal de Ciclón Racing se mostró en excelentes condiciones y, con la llegada de la noche, las luces le dieron un marco especial a una jornada que tuvo a la laguna Setúbal como protagonista.
La pelota comenzó a rodar
El Quillá, categoría 2014, y Academia Cabrera fueron los encargados de dar el puntapié inicial al torneo. Luego fue el turno del conjunto local, Ciclón Racing, que se presentó ante su gente para comenzar su participación en esta nueva edición del Lagunerito.
La programación continúa con el debut de Banco Provincial frente a Academia Cabrera y tendrá como cierre nuevamente al dueño de casa, Ciclón Racing, enfrentando a El Quillá. Una jornada cargada de fútbol, encuentros, abrazos y la ilusión de los pibes, que encontraron en cada partido la posibilidad de disfrutar y aprender.
El Lagunerito representa mucho más que una competencia deportiva. Es un espacio donde los clubes pueden encontrarse, compartir experiencias y brindarles a sus jugadores la posibilidad de vivir jornadas que quedan guardadas para siempre en la memoria.
Una postal que identifica a Santa Fe
A la propuesta deportiva se sumó una imagen que difícilmente pase inadvertida. La laguna Setúbal se muestra crecida y, a pesar de las molestias que genera la creciente, vuelve a regalar una postal impactante para todos los visitantes.
A orillas del espejo de agua, el movimiento de los camalotes y la actividad propia de la zona se mezclan con las luces del estadio y el sonido de los chicos jugando al fútbol. Es una escena muy santafesina: el deporte, los clubes y la naturaleza compartiendo un mismo espacio.
Así comenzó una nueva edición del Lagunerito. Ciclón Racing volvió a abrir sus puertas para recibir al fútbol de inferiores y, una vez más, la pelota se convirtió en el mejor punto de encuentro para disfrutar de una verdadera fiesta deportiva junto a la laguna.