Liga Santafesina - Primera B

Santa Fe FC y Nuevo Horizonte, una final para alquilar balcones

Los dos equipos que definirán el Clausura de Primera B llegaron a la gran cita después de dos semifinales cargadas de emoción. Santa Fe FC igualó una desventaja de dos goles jugando con un hombre menos y luego se impuso por penales ante San Cristóbal. Nuevo Horizonte empató sobre el cierre con Atenas y avanzó también desde los doce pasos. El sábado, posiblemente, en cancha de Gimnasia, estará en juego el título y el pasaje a una definición que promete mucho.