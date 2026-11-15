La Primera B de la Liga Santafesina de Fútbol ya tiene a sus dos finalistas. Santa Fe FC y Nuevo Horizonte se ganaron el derecho a disputar el partido decisivo del Torneo Clausura 2026, después de protagonizar dos semifinales que tuvieron todos los condimentos de una jornada inolvidable.
Santa Fe FC y Nuevo Horizonte, una final para alquilar balcones
Los dos equipos que definirán el Clausura de Primera B llegaron a la gran cita después de dos semifinales cargadas de emoción. Santa Fe FC igualó una desventaja de dos goles jugando con un hombre menos y luego se impuso por penales ante San Cristóbal. Nuevo Horizonte empató sobre el cierre con Atenas y avanzó también desde los doce pasos. El sábado, posiblemente, en cancha de Gimnasia, estará en juego el título y el pasaje a una definición que promete mucho.
El sábado, podría ser la cancha de Gimnasia, uno de los dos equipos levantará la copa.
Para Santa Fe FC, campeón del Torneo Apertura, la clasificación tuvo un sabor especial. El conjunto santafesino debió afrontar buena parte de la semifinal ante San Cristóbal en inferioridad numérica y, cuando parecía que el partido se le escapaba, apareció la reacción para llevar el encuentro hasta los penales.
El resultado final fue 2 a 2. Rafael Hilbe y Gianluca Ledesma marcaron para Santa Fe FC, mientras que Ignacio Baucero y Franco Jominy anotaron para San Cristóbal. Con el empate instalado, la definición desde los doce pasos volvió a poner a prueba los nervios de los protagonistas.
Y allí apareció Santa Fe FC, que se impuso por 4 a 2 y consiguió el boleto para la gran final. Un triunfo que tuvo el valor agregado de haber sido conseguido después de una remontada heroica y en un contexto adverso.
Una remontada que tuvo premio
Santa Fe FC perdía por dos goles y además tenía un jugador menos, pero nunca bajó los brazos. El equipo encontró respuestas para mantenerse con vida, llegó al empate y después sostuvo la tensión en la definición por penales.
El equipo que ya había conquistado el Apertura tendrá ahora la posibilidad de cerrar el año de la mejor manera. Enfrente estará un rival que conoce muy bien lo que significa jugar instancias decisivas.
Nuevo Horizonte también necesitó de los penales para meterse en la final. En su semifinal frente a Atenas, el equipo comenzó ganando con el tanto de Diego Rodríguez, pero Damián Ramírez consiguió el empate para los de barrio.
El 1 a 1 obligó a recurrir a la definición desde los doce pasos. Allí la tensión se extendió hasta el último remate y Nuevo Horizonte terminó imponiéndose por 6 a 5 para asegurar su lugar en el partido decisivo.
La clasificación le permite repetir lo conseguido el año pasado, cuando también alcanzó la gran final. Ahora buscará dar el último paso y quedarse con el Clausura 2026 de la Primera B.
El campeón se conocerá en cancha neutral
La final tendrá como escenario un lugar que durante los últimos tiempos se transformó en referencia del fútbol liguista: la cancha de Gimnasia. Allí, el sábado, Santa Fe FC y Nuevo Horizonte jugarán por la gloria.
Será un duelo con antecedentes recientes y con dos equipos que llegan fortalecidos por la manera en que consiguieron superar las semifinales. Santa Fe FC lo hizo después de remontar una situación límite; Nuevo Horizonte, soportando la presión de una larga definición por penales.
Además, habrá un atractivo especial: el campeón del Apertura tendrá la posibilidad de sumar también el Clausura y cerrar una temporada brillante, mientras que Nuevo Horizonte intentará repetir protagonismo y quedarse con el trofeo que le falta.
La pelota volverá a rodar el sábado y será tiempo de definir al campeón. Después de dos semifinales que tuvieron goles, remontadas, expulsiones, tensión y penales, la Primera B prepara una final que, por todo lo ocurrido en el camino, promete estar a la altura de las circunstancias. Una final para alquilar balcones.