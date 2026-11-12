La decimotercera fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera Femenina de la Liga Santafesina dejó a Coliseo como único líder de la competencia.
Coliseo ganó, goleó y quedó como único líder
El conjunto de Coliseo tuvo una actuación contundente, venció 6 a 1 a Veteranos y aprovechó la fecha libre de Unión para quedar solo en la cima del Clausura 2026. Náutico El Quillá también goleó y Colón sumó una nueva victoria.
La jornada, que sufrió algunas postergaciones debido a las lluvias registradas durante la madrugada, tuvo finalmente cuatro encuentros disputados y una goleada que modificó la parte alta de la tabla.
Coliseo no dejó dudas y superó por un contundente 6 a 1 a Veteranos, en una presentación que le permitió alcanzar los 36 puntos y mirar a todos desde arriba.
Ana Leguiza fue la gran figura ofensiva al marcar tres goles, mientras que Lisbeth López, Melani Odriozola y Eluney Canga completaron la goleada. Para Veteranos, Luana Ruiz Díaz convirtió el único tanto.
El líder aprovechó la fecha libre de Unión
El gran beneficiado de la jornada fue Coliseo, que sacó provecho de la fecha libre de Unión. El conjunto tatengue, que suma 33 unidades, quedó como escolta, mientras que Colón se mantiene tercero con 28 puntos y Náutico El Quillá llegó a 27.
Precisamente, las “Sabaleras” también tuvieron una jornada positiva y derrotaron 4 a 0 a Juveniles. Sofía Carrizo, Martina Pucheta, Daiana Sosa y Antonela Torres fueron las autoras de los tantos del elenco rojinegro.
En otro de los partidos de la fecha, Juventud Unida venció 4 a 2 a El Cadi, en un encuentro de muchas emociones. Daiana Fernández marcó los dos goles del local, mientras que Vanesa Beltrán tuvo una actuación sobresaliente al convertir tres tantos para el vencedor. Érika Fernández completó el marcador para Juventud.
El Quillá también mostró su poder de gol
Náutico El Quillá protagonizó otra de las grandes goleadas del sábado al imponerse 8 a 0 sobre Los Piratitas. Lucila Sosa fue determinante con tres conquistas, acompañada por Romina Daier, Brisa Galcerán, Abril Leiva, Ruth Arce y Josefina García.
Además, Peñarol derrotó 2 a 1 a Universidad, con dos goles de Rosana Ceparo. Pilar Alcover convirtió para el conjunto universitario.
Con estos resultados, Coliseo lidera con 36 puntos, seguido por Unión con 33, Colón con 28 y Náutico El Quillá con 27. El Clausura entra así en una etapa decisiva, con el liderazgo en juego y varios equipos todavía con aspiraciones de protagonismo en la recta final.