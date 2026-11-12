Primera Femenina

Coliseo ganó, goleó y quedó como único líder

El conjunto de Coliseo tuvo una actuación contundente, venció 6 a 1 a Veteranos y aprovechó la fecha libre de Unión para quedar solo en la cima del Clausura 2026. Náutico El Quillá también goleó y Colón sumó una nueva victoria.