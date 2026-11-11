Liga Santafesina de Fútbol

A todo o nada: comienzan los Playoffs por el título

El Clausura Lautaro Fagioli de Primera A entra en su etapa decisiva. Este viernes, Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste abrirán la Primera Fase con el esperado Clásico de Recreo. El sábado se jugarán los otros tres cruces, con duelos cargados de historia, rivalidad y la ilusión de seguir en carrera por la corona liguista.