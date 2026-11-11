La cuenta regresiva llegó a su fin. Desde este viernes, los Playoffs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A pondrán en marcha una instancia donde ya no habrá margen para especulaciones: cada partido será una historia aparte y cada pelota podrá definir el destino de los equipos que sueñan con quedarse con el título de la máxima categoría de la Liga Santafesina.
A todo o nada: comienzan los Playoffs por el título
El Clausura Lautaro Fagioli de Primera A entra en su etapa decisiva. Este viernes, Deportivo Nobleza y La Perla del Oeste abrirán la Primera Fase con el esperado Clásico de Recreo. El sábado se jugarán los otros tres cruces, con duelos cargados de historia, rivalidad y la ilusión de seguir en carrera por la corona liguista.
El primer capítulo tendrá como escenario a Recreo, donde desde las 21, Deportivo Nobleza recibirá a La Perla del Oeste. Un clásico que siempre despierta una expectativa especial y que, en esta oportunidad, tendrá además el condimento de tratarse de un partido de eliminación directa.
Nobleza llega a este desafío con la ilusión de hacer valer su localía y continuar avanzando en la competencia. Enfrente estará La Perla, otro de los protagonistas habituales de las definiciones liguistas, dispuesto a imponer su juego y quedarse con el pasaje a la próxima instancia.
Será un choque de alto voltaje, de esos que trascienden los noventa minutos y que tienen un significado especial para dos instituciones que conocen muy bien la importancia de un clásico.
El sábado, tres cruces imperdibles
La actividad continuará el sábado con otros tres encuentros que completarán esta Primera Fase de los Playoffs. Desde las 15, Cabaña Leiva será escenario de otro partido que promete emociones fuertes: La Salle enfrentará a Ateneo Inmaculada en una nueva edición del denominado Clásico de los Colegios.
A todo o nada, dos instituciones con una enorme tradición futbolística se encontrarán en un duelo que tendrá como premio el avance en la lucha por el campeonato. La historia, la camiseta y la identidad de cada club estarán presentes en un partido que seguramente convocará a una importante cantidad de simpatizantes.
A la misma hora, Juventud Unida recibirá a Ciclón Racing. Será otro enfrentamiento con mucho en juego, en el que ambos equipos buscarán imponer sus condiciones desde el comienzo y mantenerse dentro del camino que conduce a la definición del Clausura.
El cuarto cruce de esta Primera Fase tendrá como protagonistas a Unión y Cosmos. El encuentro se disputará también a las 15, en el predio La Tatenguita.
El conjunto rojiblanco buscará aprovechar el conocimiento de su escenario para dar un paso adelante, mientras que Cosmos intentará convertirse en un duro obstáculo y seguir escribiendo su propia historia en el certamen.
Los cuatro partidos tendrán un mismo objetivo: avanzar. No habrá lugar para mirar demasiado hacia atrás ni para especular con lo que vendrá. La temporada entra en su tramo más apasionante y el Clausura Lautaro Fagioli comienza a transitar el camino que conducirá hacia un nuevo campeón de la Primera A liguista.
Cronograma – Primera Fase de Playoffs
Viernes 13 de noviembre: 21, Deportivo Nobleza vs. La Perla del Oeste. Sábado 14 de noviembre: todos a las 15, La Salle vs. Ateneo Inmaculada; Juventud Unida vs. Ciclón Racing y Unión vs. Cosmos, en La Tatenguita.
La pelota está lista. Los protagonistas también. La Liga Santafesina se prepara para vivir un fin de semana de clásicos, cruces decisivos y fútbol del bueno. Ahora, cada partido vale una clasificación y cada equipo sabe que, en los Playoffs, ganar es la única manera de seguir soñando.