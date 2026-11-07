El clásico santafesino de la Liga Santafesina tuvo dueño. Unión derrotó 2 a 0 a Colón en una tarde ideal para jugar al fútbol y se llevó tres puntos importantes en el cierre de la etapa clasificatoria del torneo Clausura Lautaro Fagioli.
Unión se quedó con el clásico y cerró la etapa clasificatoria con una sonrisa
El Tatengue venció 2 a 0 a Colón en el predio 4 de Junio, con goles de Puebla y Fernández, ambos en el segundo tiempo. En un partido discreto, pero con algunos pasajes de buen juego, Unión fue contundente y aprovechó errores defensivos del Sabalero. Maximiliano Moya tuvo una buena actuación y expulsó a Lastra en la parte final.
El encuentro se disputó en la cancha número 8 del predio 4 de Junio, propiedad del Sabalero, que presentó un campo de juego en excelentes condiciones.
No fue un partido de grandes emociones durante buena parte de su desarrollo. El trámite fue discreto, con momentos en los que ambos equipos intentaron jugar y otros donde predominó la fricción, la disputa en la mitad de la cancha y la falta de profundidad.
Sin embargo, Unión encontró en el complemento aquello que necesitaba para quedarse con una victoria que, por tratarse de un clásico, siempre tiene un sabor especial.
Puebla abrió el camino y Fernández puso cifras definitivas
El primer tiempo se consumió sin goles y con pocas situaciones claras frente a los arcos. Colón intentó asumir el protagonismo por momentos, mientras que Unión buscó espacios para lastimar cuando recuperaba la pelota. La igualdad parecía ser el destino de una tarde pareja.
Pero el complemento cambió la historia. El Tatengue encontró mayor contundencia y aprovechó algunos desacoples defensivos del conjunto rojinegro. Puebla apareció en el momento justo para marcar el 1 a 0 y darle a Unión la ventaja que hasta entonces no había podido conseguir.
Colón sintió el golpe y salió en busca del empate. En ese intento dejó espacios que el conjunto visitante supo aprovechar. Unión, ordenado y efectivo, encontró nuevamente el camino al gol y Fernández estableció el 2 a 0 que terminó siendo definitivo.
El partido tuvo además la expulsión de Lastra, de Colón, a los 27 minutos de la segunda parte. El árbitro Maximiliano Moya, de buena labor durante el encuentro, tomó la determinación y dejó al Sabalero con un hombre menos en el tramo decisivo.
Con esa ventaja, Unión manejó los minutos finales y terminó celebrando una victoria importante. No necesitó desplegar un fútbol brillante: le alcanzó con ser más efectivo, aprovechar sus oportunidades y capitalizar los errores de su rival.
La clasificación cerró con Colón de San Justo y Sanjustino arriba
La última fecha de la etapa clasificatoria también dejó movimientos importantes en las dos zonas de la Primera A.
En la Zona A, Colón de San Justo terminó en lo más alto con 21 puntos. UNL quedó segundo, con 19, mientras que Nobleza y Juventud Unida finalizaron con 17 unidades cada uno.
En la fecha final, además del clásico entre Colón y Unión, Cosmos goleó 5 a 2 a Juventud Unida, Ateneo superó 1 a 0 a UNL, Independiente perdió 2 a 1 con Sportivo Guadalupe, Newell’s derrotó 2 a 1 a Nobleza y Colón de San Justo venció 2 a 1 a Las Flores II.
En la Zona B, Sanjustino y Náutico El Quillá finalizaron igualados en 23 puntos, seguidos por La Salle con 20 y Ciclón Racing con 18. En la jornada decisiva, Ciclón Norte derrotó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima, El Quillá y La Salle igualaron 1 a 1, Academia Cabrera superó 2 a 1 a Ciclón Racing, La Perla venció 6 a 1 4 Nacional y Sanjustino goleó 7 a 0 a Deportivo Santa Rosa.
Así terminó una etapa que dejó emociones, clásicos, goles y equipos que ahora deberán afrontar lo que viene con la ilusión renovada.
Y en el capítulo especial de los clásicos santafesinos, esta vez la sonrisa fue rojiblanca: Unión golpeó en el segundo tiempo, ganó 2 a 0 y se quedó con una tarde que, más allá del juego, siempre tendrá un valor diferente.
La síntesis
Colón: Cuffia; Terreno, Larrosa, Lanoves, Venencia, Lastra, Galbán, Lenarduzzi, Parodi, Fola y Albornoz. DT: Fernando Nogara.
Unión: Chávez; Isonio, Zenclussen, Barinaga, Bigot, Coria, Faría, Cacciabue, Fernández, Torres y Puebla. DT: De Olivera - Vazzoler.
Goles: en el segundo tiempo, a 7 min. Puebla (U) y a los 36 min. Fernández (U).
Cambios: Lizondo por Galbán y Maillier por Lenarduzzi (C); Martlotti por Faría, Mosset por Zenclussen y Giraudo por Torres (U).
Cancha: Predio Colón.
Árbitro: Maximiliano Moya.