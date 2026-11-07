Liga Santafesina de Fútbol | Primera A

Unión se quedó con el clásico y cerró la etapa clasificatoria con una sonrisa

El Tatengue venció 2 a 0 a Colón en el predio 4 de Junio, con goles de Puebla y Fernández, ambos en el segundo tiempo. En un partido discreto, pero con algunos pasajes de buen juego, Unión fue contundente y aprovechó errores defensivos del Sabalero. Maximiliano Moya tuvo una buena actuación y expulsó a Lastra en la parte final.