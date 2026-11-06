Unión venció a Vélez Sarsfield este viernes por la noche en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la victoria de Unión ante Vélez
El Tatengue se impuso ante el Fortín este viernes por la noche en el estadio 15 de Abril, por la última fecha de la fase regular del campeonato.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón llegó al último compromiso de la fase regular después de igualar 1 a 1 frente a Newell's en Rosario. El encuentro ante el Fortín resultaba determinante para sus aspiraciones de clasificación a los playoffs.
Tabla de posiciones
Un doblete tempranero de Cristian Tarragona puso en ventaja al Tate. Además, Vélez se quedó con uno menos.
Con la victoria frente a Vélez, el Tatengue sumó tres puntos en la última jornada de la fase regular, aunque los resultados de sus rivales directos complicaron sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.
Independiente derrotó 2 a 1 a Deportivo Riestra y consiguió meterse entre los ocho mejores de la zona, desplazando a Unión de los puestos de clasificación. Ahora, los dirigidos por Madelón dependen de una goleada de Independiente Rivadavia sobre Gimnasia de Mendoza para conseguir su lugar en los playoffs.