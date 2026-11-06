La previa en vivo: Unión recibe a Vélez con la última chance de clasificar

Los números marcan un panorama marcadamente negativo para el Tatengue cada vez que se cruzó con el juez nacido en San Carlos de Bariloche. Sobre un total de 9 encuentros bajo su conducción, Unión apenas pudo cosechar 2 victorias y sufrió 7 derrotas. Entre esos caídas se contabiliza además la eliminación por Copa Argentina en 2025 frente a River Plate en Mendoza, en aquella definición por penales donde el Millonario se impuso 4 a 3 tras haber empatado 0 a 0 en los 90 minutos.