Unión recibe este viernes por la tarde - noche a Vélez Sarsfield por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
La previa en vivo: Unión recibe a Vélez con la última chance de clasificar
El encuentro se disputa desde las 19:15 de este viernes en el estadio 15 de Abril.
El encuentro se disputa desde las 19:15 de este viernes en el estadio 15 de Abril de Santa Fe con transmisión de ESPN.
Minuto a minuto
El historial reciente
El último partido entre ambos fue el pasado 27 de abril con empate 2 a 2 en el José Amalfitani. Aquel día marcaron Julián Palacios y Agustín Colazo para el rojiblanco.
Para encontrar el más reciente duelo en Santa Fe hay que ir hasta el 7 de diciembre de 2024 cuando Unión se impuso por 1 a 0 con gol en contra de Elías Gómez.
El árbitro
Andrés Gariano encabezará la terna arbitral en el duelo donde Unión recibirá a Vélez Sarsfield este viernes a las 19.15 en el estadio 15 de Abril, un compromiso donde el elenco conducido por el ambiente tatengue buscará el milagro de la clasificación.
Los números marcan un panorama marcadamente negativo para el Tatengue cada vez que se cruzó con el juez nacido en San Carlos de Bariloche. Sobre un total de 9 encuentros bajo su conducción, Unión apenas pudo cosechar 2 victorias y sufrió 7 derrotas. Entre esos caídas se contabiliza además la eliminación por Copa Argentina en 2025 frente a River Plate en Mendoza, en aquella definición por penales donde el Millonario se impuso 4 a 3 tras haber empatado 0 a 0 en los 90 minutos.