Talento 2026

Diez canchas, una fiesta y muchos goles

La segunda jornada del Talento 2026 volvió a entregar una verdadera fiesta del fútbol infantil. Diez escenarios repletos de chicos, goles y emociones, con un gran acompañamiento del público y una organización que estuvo a la altura. El clima también se sumó para disfrutar de una jornada