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Talento 2026

Diez canchas, una fiesta y muchos goles

La segunda jornada del Talento 2026 volvió a entregar una verdadera fiesta del fútbol infantil. Diez escenarios repletos de chicos, goles y emociones, con un gran acompañamiento del público y una organización que estuvo a la altura. El clima también se sumó para disfrutar de una jornada

Pura emoción: cada cruce se vivió con intensidad en una jornada ideal para el deporte infantil. Crédito: Manuel Fabatía.Pura emoción: cada cruce se vivió con intensidad en una jornada ideal para el deporte infantil. Crédito: Manuel Fabatía.
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El balón volvió a rodar y Talento 2026 confirmó, en su segunda jornada, que el fútbol infantil es mucho más que un resultado. Es encuentro, amistad, diversión y la posibilidad de que cientos de chicos disfruten de lo que más les gusta: jugar a la pelota.

Expectativa en aumento: tras una fase clasificatoria apasionante, este fin de semana se conocerán los clasificados a las finales del domingo. Crédito: Manuel Fabatía.Expectativa en aumento: tras una fase clasificatoria apasionante, este fin de semana se conocerán los clasificados a las finales del domingo. Crédito: Manuel Fabatía.

La jornada tuvo como protagonistas a las diez canchas dispuestas para la competencia, escenarios que durante toda la tarde se transformaron en verdaderos centros de atención. Hubo goles, festejos, abrazos, nervios, alegría y también alguna lágrima, porque el fútbol de los chicos se vive con una intensidad especial.

Camino a la definición: los pequeños futbolistas dejaron todo en la cancha a la espera de los cruces de la fase final. Crédito: Manuel Fabatía.Camino a la definición: los pequeños futbolistas dejaron todo en la cancha a la espera de los cruces de la fase final. Crédito: Manuel Fabatía.

El público acompañó en gran número y le puso un marco espectacular a la competencia. Familias, entrenadores y allegados siguieron cada partido con entusiasmo, alentando a los pequeños futbolistas y compartiendo una jornada que tuvo todos los condimentos necesarios para convertirse en una verdadera fiesta.

Un marco espectacular: las familias acompañaron en gran número a lo largo de las diez canchas del predio. Crédito: Manuel Fabatía.Un marco espectacular: las familias acompañaron en gran número a lo largo de las diez canchas del predio. Crédito: Manuel Fabatía.

El fútbol como protagonista

Uno de los grandes valores que dejó esta segunda jornada fue el espíritu de camaradería que se respiró en cada cancha. Más allá de los resultados, Talento 2026 volvió a mostrar que estos encuentros representan una experiencia que los chicos recordarán durante mucho tiempo.

Gustavo Ferroglio, presidente del Club Cosmos, no se pierde detalles de la organización. Crédito: Manuel Fabatía.Gustavo Ferroglio, presidente del Club Cosmos, no se pierde detalles de la organización. Crédito: Manuel Fabatía.

La atención también estuvo puesta en cada detalle de la organización. El movimiento fue permanente, pero el desarrollo de la jornada permitió que los partidos se jugaran con normalidad y que todos pudieran disfrutar del espectáculo.

La organización desplegó un intenso trabajo en las diez canchas para garantizar el desarrollo de la fiesta del fútbol infantil. Crédito: Manuel Fabatía.La organización desplegó un intenso trabajo en las diez canchas para garantizar el desarrollo de la fiesta del fútbol infantil. Crédito: Manuel Fabatía.

A todo esto se sumó un clima que acompañó de la mejor manera. La tarde se presentó ideal para que las familias se acercaran al predio y disfrutaran de una propuesta que combina deporte y encuentro.

Se viene la definición

Este sábado será el turno de completar la última parte de la fase clasificatoria. Cada equipo irá en busca de sus objetivos y las posiciones comenzarán a definir el camino hacia las instancias decisivas.

Alegría y camaradería: los más chicos disfrutaron a puro fútbol de la segunda jornada del Torneo Talento 2026. Crédito: Manuel Fabatía.Alegría y camaradería: los más chicos disfrutaron a puro fútbol de la segunda jornada del Torneo Talento 2026. Crédito: Manuel Fabatía.

La expectativa crecerá con el correr de los partidos, porque el domingo llegará el momento de jugar las finales y conocer a los campeones de esta edición.

Con una tarde de clima ideal, el predio lució repleto de hinchas y familiares que alentaron a cada uno de los equipos. Crédito: Manuel Fabatía.Con una tarde de clima ideal, el predio lució repleto de hinchas y familiares que alentaron a cada uno de los equipos. Crédito: Manuel Fabatía.

Talento 2026 transita así sus jornadas decisivas, pero ya dejó una certeza: cuando diez canchas se llenan de chicos jugando al fútbol, el resultado más importante siempre es la sonrisa. Y en esta fiesta, justamente, sobran motivos para celebrar.

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