El fútbol infantil volvió a ser protagonista y Cosmos Fútbol Club cerró con una enorme sonrisa una nueva edición de Talento 2026, un torneo que durante cuatro días convirtió a la institución en una verdadera fiesta deportiva.
Talento 2026 bajó el telón con una gran fiesta de los chicos
Cosmos Fútbol Club cerró con éxito una nueva edición de Talento 2026. Durante cuatro jornadas, cientos de chicos disfrutaron del fútbol, acompañados por sus familias y un gran marco de público. En la última tarde se disputaron las finales y se entregaron los trofeos y medallas a los campeones y subcampeones de las Copas de Oro y Plata.
El domingo, con una jornada fantástica para jugar a la pelota, se disputaron las finales de las distintas categorías y, una vez finalizados los encuentros, llegó el momento más esperado: la premiación.
Los chicos, verdaderos protagonistas de esta historia, recibieron sus trofeos y medallas ante la mirada orgullosa de familiares, entrenadores y dirigentes. Hubo festejos, abrazos, fotos y mucha emoción en una tarde que permitió coronar el esfuerzo realizado durante toda la competencia.
El certamen reunió a una importante cantidad de instituciones y equipos de diferentes categorías, que encontraron en Cosmos un espacio ideal para disfrutar del fútbol infantil. La organización volvió a estar a la altura de las circunstancias, con una propuesta que combinó competencia, recreación, compañerismo y, fundamentalmente, el cuidado y el buen trato hacia los niños.
Campeones de Oro y Plata
En la Copa de Oro 2019, el campeón fue Colón de Santa Fe, mientras que Unión de Santa Fe terminó como subcampeón. En la Copa de Plata, el título quedó para A. King, con Guadalupe como segundo.
En 2018, Unión de Santa Fe se consagró campeón de Oro, seguido por Colón de San Justo. La Copa de Plata fue para Ateneo, con Guadalupe como subcampeón.
La categoría 2017 tuvo a Colón de Santa Fe como campeón de Oro, mientras que Naranjito finalizó segundo. En Plata, La Salle se quedó con el título y San Cristóbal fue subcampeón.
En 2016, nuevamente Colón de Santa Fe levantó la Copa de Oro, acompañado en el podio por Gimnasia y Esgrima. En Plata, El Pozo fue campeón y Don Bosco terminó como subcampeón.
Finalmente, en 2015, Gimnasia y Esgrima se consagró campeón de Oro y Colón de Santa Fe fue segundo. En la Copa de Plata, el campeón fue Unión de Santa Fe, mientras que Banco quedó como subcampeón.
El semillero, una prioridad para Cosmos
Más allá de los resultados deportivos, Talento 2026 dejó un balance altamente positivo para Cosmos Fútbol Club. La importante presencia de público durante las cuatro jornadas permitió una buena recaudación que será destinada a continuar con el crecimiento institucional durante 2027.
La entidad tiene previsto seguir avanzando con las obras en el club y, al mismo tiempo, profundizar la inversión en sus divisiones formativas, tanto en el fútbol masculino como en el femenino. El objetivo es claro: fortalecer el semillero y generar cada vez mejores condiciones para que los chicos puedan desarrollarse dentro de la institución.
Gustavo Ferroglio, en el cierre del torneo, agradeció especialmente a todos quienes hicieron posible la realización de Talento 2026: dirigentes, colaboradores, entrenadores, árbitros, sponsors, familias y también al Diario El Litoral, por el acompañamiento y la difusión del certamen.
El dirigente destacó además el buen trato recibido por los niños durante toda la competencia y puso en valor el compromiso de las familias. Así, Talento 2026 terminó como comenzó: con los chicos corriendo detrás de una pelota, disfrutando, compartiendo y haciendo del fútbol una verdadera celebración.
Cuatro días a puro fútbol, más de una jornada de finales y una multitud acompañando. Cosmos cerró su gran torneo infantil con la certeza de que el camino elegido es el correcto: apostar al futuro, invertir en los chicos y seguir haciendo crecer el fútbol desde abajo.