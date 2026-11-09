Fútbol Infantil

Talento 2026 bajó el telón con una gran fiesta de los chicos

Cosmos Fútbol Club cerró con éxito una nueva edición de Talento 2026. Durante cuatro jornadas, cientos de chicos disfrutaron del fútbol, acompañados por sus familias y un gran marco de público. En la última tarde se disputaron las finales y se entregaron los trofeos y medallas a los campeones y subcampeones de las Copas de Oro y Plata.